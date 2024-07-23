快筆記！巴黎奧運羽球戴資穎出賽時間　台將轉播與完整賽程一次看

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中華羽球隊由男單周天成、女單戴資穎、男雙李洋與王齊麟以及混雙組合葉宏蔚和李佳馨共4組選手代表台灣出征巴黎奧運，奧運小組賽程將自27日下午2時30分開始（台灣時間）。
台灣首組初賽選手為混雙組合的葉宏蔚和李佳馨，兩人將在27日台灣時間晚間8時對上香港組合鄧俊文和謝影雪，兩人的第二場則為29日台灣時間凌晨3時10分對上東奧銅牌、日本組合渡邊勇大與東野有紗。
7月27日至8月5日的羽球賽事將在巴黎愛迪達體育館（拉沙佩勒門體育館）進行，最多可容納8000人，原本打算用來舉辦角力項目和男子籃球預賽，然後再承辦帕奧會桌球比賽。
最後確定羽球和韻律體操於此舉辦，接著舉辦帕運會的羽球和舉重項目。附近場館包含舉行田徑和橄欖球賽事以及閉幕式的法蘭西體育場（Stade de France）和舉辦水上芭蕾、跳水以及水球預賽的奧林匹克水上運動中心（Olympic Aquatics Centre）。
中華羽球隊奧運賽程（以下為台灣時間）
戴資穎（女單）
小組賽 7/27起
八強 8/3 14:30起
四強 8/4 14:30起
金牌戰 8/5 15:45
周天成（男單）
小組賽 7/27起
16強 8/1 14:30起
八強 8/2 21:00起
四強 8/4 14:30起
金牌戰 8/5 20:30
李洋／王齊麟（男雙）
小組賽 7/27起
八強 8/1 19:00起
四強 8/2 14:30起
金牌戰 8/4 21:00
葉宏蔚／李佳馨（混雙）
小組賽 7/27起
八強 8/1 01:30起
四強 8/2 00:30起
金牌戰 8/2 21:00
巴黎奧運賽事、開幕式&閉幕式時間
賽會日期：2024年7月24日起至8月11日
開幕式：2024年7月26日周五；台灣時間：7月27日凌晨1時30分起
閉幕式 ：2024年8月11日周日；台灣時間：8月12日凌晨2時起
地點：巴黎塞納河（Seine）戶外開幕
巴黎奧運直播資訊
電視轉播：公視、華視、中華電信MOD、愛爾達體育台家族頻道
線上轉播：中華電信Hami Video奧運專區，愛爾達體育奧運專區
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