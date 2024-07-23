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快筆記！巴黎奧運羽球戴資穎出賽時間　台將轉播與完整賽程一次看

▲台灣羽球一姐「小戴」戴資穎今年巴黎奧運迎來最後一年，力拚奧運生涯首金。（圖／記者朱永強攝）
▲台灣羽球一姐「小戴」戴資穎今年巴黎奧運迎來最後一年，力拚奧運生涯首金。（圖／記者朱永強攝）

實習記者張裔/綜合報導

戴資穎擔任掌旗官！2024巴黎奧運羽球項目分組抽籤出爐，台灣羽球一姊戴資穎，因首場出賽是28日下午3時20分，確定可出席開幕式，攜手霹靂舞選手孫振擔任奧運掌旗官，戴資穎受訪時搞笑說：「聽說搭船遊河的距離蠻長的，希望不要舉全程，不然感覺很重我可能拿不動，或者就是交給孫振了。」巴黎奧運官網公布小組賽前兩日的賽程時間表，戴資穎27日沒有比賽，預計在28日15點20分小組賽首戰對上比利時譚蓮妮，兩人生涯在國際賽共交手過2次，小戴取得2連勝的對戰優勢，小戴最後一舞將與霹靂舞好手孫振共同擔任開幕式台灣代表團掌旗官。

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奧運4組人馬代表台灣　戴資穎28日才出賽

中華羽球隊由男單周天成、女單戴資穎、男雙李洋與王齊麟以及混雙組合葉宏蔚和李佳馨共4組選手代表台灣出征巴黎奧運，奧運小組賽程將自27日下午2時30分開始（台灣時間）。

台灣首組初賽選手為混雙組合的葉宏蔚和李佳馨，兩人將在27日台灣時間晚間8時對上香港組合鄧俊文和謝影雪，兩人的第二場則為29日台灣時間凌晨3時10分對上東奧銅牌、日本組合渡邊勇大與東野有紗。

7月27日至8月5日的羽球賽事將在巴黎愛迪達體育館（拉沙佩勒門體育館）進行，最多可容納8000人，原本打算用來舉辦角力項目和男子籃球預賽，然後再承辦帕奧會桌球比賽。

最後確定羽球和韻律體操於此舉辦，接著舉辦帕運會的羽球和舉重項目。附近場館包含舉行田徑和橄欖球賽事以及閉幕式的法蘭西體育場（Stade de France）和舉辦水上芭蕾、跳水以及水球預賽的奧林匹克水上運動中心（Olympic Aquatics Centre）。

中華羽球隊奧運賽程（以下為台灣時間）
戴資穎（女單）
小組賽 7/27起
八強 8/3 14:30起
四強 8/4 14:30起
金牌戰 8/5 15:45

周天成（男單）
小組賽 7/27起
16強 8/1 14:30起
八強 8/2 21:00起
四強 8/4 14:30起
金牌戰 8/5 20:30

李洋／王齊麟（男雙）
小組賽 7/27起
八強 8/1 19:00起
四強 8/2 14:30起
金牌戰 8/4 21:00

葉宏蔚／李佳馨（混雙）
小組賽 7/27起
八強 8/1 01:30起
四強 8/2 00:30起
金牌戰 8/2 21:00


巴黎奧運賽事、開幕式&閉幕式時間

賽會日期：2024年7月24日起至8月11日

開幕式：2024年7月26日周五；台灣時間：727日凌晨130分起

閉幕式 ：2024年8月11日周日；台灣時間：812日凌晨2時起

地點：巴黎塞納河（Seine）戶外開幕

巴黎奧運直播資訊

電視轉播：公視、華視、中華電信MOD、愛爾達體育台家族頻道

線上轉播：中華電信Hami Video奧運專區愛爾達體育奧運專區

▲中華羽球隊女單好手戴資穎、男單周天成等以及拳擊代表隊20日搭機出發前往巴黎奧運，本屆奧運還有男雙「麟洋配」李洋／王齊麟加上混雙葉宏蔚／李佳馨，中華隊本屆4組人馬前進巴黎奧運。（圖／林調遜攝）
▲中華羽球隊女單好手戴資穎、男單周天成等以及拳擊代表隊20日搭機出發前往巴黎奧運，本屆奧運還有男雙「麟洋配」李洋／王齊麟加上混雙葉宏蔚／李佳馨，中華隊本屆4組人馬前進巴黎奧運。（圖／林調遜攝）
▲戴資穎從第一次踏上國際舞台至世界球后，用相信自己的決心前進巴黎。（圖／VICTOR提供）
▲戴資穎從第一次踏上國際舞台至世界球后，用相信自己的決心前進巴黎。（圖／VICTOR提供）
▲戴資穎「最後一舞」搭機出發巴黎奧運，她跟周天成等好手力拚獎牌。（圖／林調遜攝）
▲戴資穎「最後一舞」搭機出發巴黎奧運，她跟周天成等好手力拚獎牌。（圖／林調遜攝）

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