暖爸江宏傑激推的咖啡！果香明亮有層次　期間限定抽黃金跟機票

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喜歡喝咖啡的江宏傑，也是全家Let’s Café單品「鐵粉」，對江宏傑而言，全家Let's Café巴西玫瑰鑽單品是忙碌生活中的犒賞，擁有獨特的果香、回甘甜感讓他愛不釋手。作為Let’s Café品牌大使，江宏傑與Let’s Café有著極高的相似度，江宏傑一個人要扮演多種角色，是運動員也是父親、教練，不斷努力追求成就感，並且平衡各角色在生活中的比例，就像全家 Let's Café「巴西玫瑰鑽」單品咖啡，不斷地淬煉追求極致，為業界首見由20位CQI咖啡專家及AI咖啡指紋光譜鑑定皆獲80分以上的高品質單品咖啡，並透過「雙焙烘豆工法」在中烘焙與中深烘焙達成和諧比例，創造蜜瓜楓糖香層次風味。
現在恰逢父親節檔期，江宏傑也力邀消費者買一杯Let's Café單品咖啡，送給心中的冠軍家人。不只如此，全家也祭福利，8/7-9/3店舖購買或隨買跨店取兌換單品咖啡，就能夠參加全家APP抽獎趣活動，其中最大獎是客製化的黃金勳章（2組），可將心中冠軍的名字刻在勳章上，市價高達5萬元，另外還有日本東京雙人來回機票（2組），價值高達4萬5000元。全家也同步推出線上下的優惠活動，8/7-8/20店舖購買Let's Café單品咖啡同品項第2杯8元；透過全家APP購買則是可以在每月6號好咖日，單品咖啡同品項買6送6。
正好適逢父親節檔期，不管是想要孝親，跟爸爸暖心分享，買杯冠軍咖啡給心目中的「冠軍爸爸」，還是想要把握這波優惠與抽好禮，順勢來個日本旅遊，都不要錯過這波全家超商推出的單品咖啡特惠活動，跟著暖爸江宏傑的腳步，省荷包之餘又能有抽獎小確幸！
【Let's Café單品8月活動總整理】
1.全家APP隨買跨店取：每月6號(8/6) Let's Café單品咖啡同品項買6送6，立即購：https://lihi.cc/4Ym15
2.全家店舖購買：8/7-8/20 Let's Café單品咖啡同品項第2杯8元
3.全家APP抽獎趣：8/7-9/3 https://bit.ly/46dEbDI
店舖買或隨買跨店取兌換Let's Café單品咖啡，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，購買或兌換1杯即可獲得1次抽獎機會，買越多獲獎機會越大。分享活動給親友，親友點擊分享連結並成功登入，分享者再獲1張抽獎劵(上限得8張)
－好禮1：客製化黃金勳章2組(價值$50,000)
－好禮2：東京雙人來回機票2組(價值$45,000