暖爸江宏傑激推的咖啡！果香明亮有層次　期間限定抽黃金跟機票

我是廣告 請繼續往下閱讀

【Let's Café單品8月活動總整理】

1.全家APP隨買跨店取：每月6號(8/6) Let's Café單品咖啡同品項買6送6，立即購：https://lihi.cc/4Ym15

2.全家店舖購買：8/7-8/20 Let's Café單品咖啡同品項第2杯8元

3.全家APP抽獎趣：8/7-9/3 https://bit.ly/46dEbDI

店舖買或隨買跨店取兌換Let's Café單品咖啡，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，購買或兌換1杯即可獲得1次抽獎機會，買越多獲獎機會越大。分享活動給親友，親友點擊分享連結並成功登入，分享者再獲1張抽獎劵(上限得8張)

－好禮1：客製化黃金勳章2組(價值$50,000)

－好禮2：東京雙人來回機票2組(價值$45,000