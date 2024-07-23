颱風假機率提高！明「13縣市」達停班課標準　凱米最新風雨預估曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對凱米颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（7月23日20時07月24日20時）預估雨量中，有11縣市已經接近達標，可能實施部分停班停課，包括：
📍新北市：山區300至490毫米達標；平地200至340毫米接近達標。
📍桃園市：山區300至490毫米達標；平地100至190毫米未達標。
📍台中市：山區300至490毫米達標；平地小於80毫米未達標。
📍高雄市：山區200至340毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍宜蘭縣：山區400至600毫米達標，平地200至340毫米接近達標。
📍新竹縣：山區300至490毫米達標，平地150至250毫米未達標。
📍苗栗縣：山區250至400毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍南投縣：山區200至340毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍嘉義縣：山區200至340毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍屏東縣：山區200至340毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍花蓮縣：山區250至400毫米達標，平地80至150毫米未達標。
風力部分，明日上午6時至中午12時，僅有蘭嶼綠島（台東縣）、澎湖縣、恆春有機會出現10至11級強陣風達標，其餘縣市都尚未達標，但明日下午後的風力還有變化，氣象署稍晚提供預測數據，各縣市仍有達標機會。
更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。