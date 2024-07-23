凱米颱風最新動態整理！「預估路徑、登陸時間、風雨影響」一次看

颱風假機率提高！明「13縣市」達停班課標準　凱米最新風雨預估曝

▲中央氣象署公布最新凱米颱風「風雨預估」，雨量明（24）日目前有11縣市可能出現「部分停班停課」，「風力」則有澎湖、蘭嶼綠島、恆春達標。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象署公布最新凱米颱風「風雨預估」，雨量明（24）日目前有11縣市可能出現「部分停班停課」，「風力」則有澎湖、蘭嶼綠島、恆春達標。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名）目前「海陸警齊發」，颱風將在週三、週四（7/24、7/25）登陸並通過台灣，而是否放颱風假的重要指標「風雨預估」，中央氣象署也在今天下午4時發布最新資訊，「雨量部分」明（24）日目前有11縣市可能出現「部分停班停課」，「風力」則有澎湖、蘭嶼綠島、恆春達標，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

▲氣象署針對凱米颱風的未來24小時（7月23日20時07月24日20時）預估雨量。（圖／中央氣象署）
▲氣象署針對凱米颱風的未來24小時（7月23日20時07月24日20時）預估雨量。（圖／中央氣象署）
針對凱米颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（7月23日20時07月24日20時）預估雨量中，有11縣市已經接近達標，可能實施部分停班停課，包括：
📍新北市：山區300至490毫米達標；平地200至340毫米接近達標。
📍桃園市：山區300至490毫米達標；平地100至190毫米未達標。
📍台中市：山區300至490毫米達標；平地小於80毫米未達標。
📍高雄市：山區200至340毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍宜蘭縣：山區400至600毫米達標，平地200至340毫米接近達標。
📍新竹縣：山區300至490毫米達標，平地150至250毫米未達標。
📍苗栗縣：山區250至400毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍南投縣：山區200至340毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍嘉義縣：山區200至340毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍屏東縣：山區200至340毫米達標，平地80至150毫米未達標。
📍花蓮縣：山區250至400毫米達標，平地80至150毫米未達標。

風力部分，明日上午6時至中午12時，僅有蘭嶼綠島（台東縣）、澎湖縣、恆春有機會出現10至11級強陣風達標，其餘縣市都尚未達標，但明日下午後的風力還有變化，氣象署稍晚提供預測數據，各縣市仍有達標機會。

▲凱米颱風風力預估部分，明日清晨0時至上午6時，僅有蘭嶼、綠島、澎湖有機會出現9至10級強陣風達標。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風風力預估部分，明日清晨0時至上午6時，僅有蘭嶼、綠島、澎湖有機會出現9至10級強陣風達標。（圖／中央氣象署）

更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。

不斷更新／凱米颱風「陸警範圍增」！12縣市警戒　暴風圈明晨觸陸

凱米颱風最新動態整理！「預估路徑、登陸時間、風雨影響」一次看

凱米颱風「拋物線衝向台灣」！明深夜登陸　宜蘭、花蓮都有可能

「剃頭颱」凱米恐成近8年最猛颱風！路徑貫穿北台灣　全台炸豪雨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代