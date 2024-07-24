全家跨界聯名！大人系威士忌爆爆珠 調酒口感嘴中引爆驚奇
▲Let’s Café大冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠商品，輕輕一咬就瞬間迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合。（圖／全家便利商店提供）
生活中心/綜合報導
2024-07-24 11:30:00
炎炎夏日，人手一杯飲品再正常不過，近期更是「咀嚼系」飲品盛行的天下，尤其是前段時間，在網路上引發熱潮的爆爆珠飲品，就連今年5月，美國星巴克也推出爆爆珠飲品，全家Let’s Café也順應潮流，與致力挑戰經典與創意結合的新式雞尾酒學霸- WAT合作。WAT靠著翻玩經典創意，創造出獨樹一格的跨界創意，過去不斷與許多餐廳、調酒師等異業合作，融合創意與品味，展現 WAT 好玩好喝的品牌精神，這回攜手全家，將雞尾酒創意，加入到飽滿威士忌調酒的爆爆珠，再度驚豔大家的味蕾！
這一次全家Let's Café與WAT強強聯手，推出威士忌爆爆珠拿鐵組合，讓飲品視覺與口感富有變化性，有別於其他口味的爆爆珠，這次新品內含威士忌，嘴中爆開會充滿威士忌調酒的口感，帶給你想像不到的飽滿驚奇，再搭配Let's Café歷久不衰的經典拿鐵，入嘴後富含帶有威士忌的酒香、再加上經典咖啡的醇厚香氣撲來，可以說是一杯同時具有深度，又活潑的微醺調酒拿鐵。 ▲全家Let’s Café順應潮流，與將經典與創意結合的新式雞尾酒學霸- WAT合作，推出威士忌爆爆珠拿鐵組合。（圖／全家便利商店提供） 配合接下來馬上就要登場四年一度國際運動盛會，緊張又刺激的一連串賽事，就是要搭配全家Let’s Café特濃系列咖啡，因為用豆量比一般咖啡多20%，才能跟親朋好友熬夜追賽事，，或是搭配一杯WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合，威士忌的酒氣與拿鐵的醇香，一邊享受一邊替賽事加持，歡慶這難得的榮耀時刻！ ▲威士忌爆爆珠在嘴中爆開會充滿威士忌調酒的口感，帶給你想像不到的飽滿驚奇。（圖／全家便利商店提供） 而且現在為了回饋消費者，全家便利商店也祭出優惠，WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合(大/冰)，推出限時特價優惠，組合價99元一杯，現在在7/24到8/6期間，會員價只要89元，經典系列(含特濃)任選第二杯7折，想要感受今夏最潮的爆爆珠風味，千萬不要錯過這次合作，手刀來到全家便利商店嘗鮮！ ▲WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合，威士忌的酒氣與拿鐵的醇香，相當適合一邊享受一邊替運動賽事加持。（圖／全家便利商店提供）