爆財團供養潘孟安敗訴判賠50萬　王鴻薇沒在怕：將提上訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
「錯誤的能源政策，背後的官商勾結，黑道貪瀆橫行，對國家經濟建設，國人生活負擔影響巨大」，王鴻薇表示，潘孟安身為前屏東縣長，又擔任民主進步黨總統競選辦公室要人，如今高升廟堂人府入閣，卻被發現和綠能廠商過從甚密，去年五、六月以來搬進力麒御品5樓；從實價登錄網站可見，房價近兩年約在5100萬至5600萬元左右。由於潘孟安財產申報並無此處，該戶權狀顯示，含公設共53坪，另在地下4樓有2個停車位，所有人為楊宗。他既是力能能源董事長，也是天方能源科技股份有限公司法人代表。
王鴻薇表示，力能能源近年在屏東縣拓展光電事業，天方能源則是力麗集團旗下力麒建設關係事業。力麗集團旗下能源公司天方、力能，也在屏東發展光電，與潘淵源不淺。是否有政商勾串問題本應受檢驗，以上這些都是不爭的事實，她也都有出示相關事證，潘孟安本就應說明清楚，卻用司法手段來規避質疑令人不恥。
王鴻薇說，然而潘孟安不但不敢正面回應相關質疑，反而用拙劣的說法模糊焦點，稱這間房子是自己租下不是招待，在媒體前出示租約卻沒有租約畫面，一直到法院開庭才出示，但根本不是他自己名義承租，被指認後還跟法院謊稱多年的練姓助理，當場被我揭穿他這位「多年助理」其實並不是跟著他十多年，事實上該名練姓助理長期都在桃園，還選過桃園市議員，為了圓一個謊潘孟安說了更多的謊言來圓。
最後，王鴻薇強調，她身為新聞界出身，她要正告潘孟安，媒體有媒體的倫理道德底線，潘孟安藉由司法手段，三番兩次施壓要她提供揭發他住豪宅的爆料者個資，試圖恫嚇這些新聞從業人員與媒體界，她會堅定站在第一線，不會讓潘孟安有機會對這些盡責的媒體、勇敢的揭弊者秋後算帳。「請各位放心，王鴻薇會堅持下去查到底，揭弊除惡務盡，絕對不會向這些惡勢力低頭」。