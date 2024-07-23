李晧禎無緣明星賽！她PO沒表情、折爛票根照片　粉絲心疼破表

鄧麗君站在香港路上被拍！驚人美照隔47年出土　小腿美到像AI修圖

▲鄧麗君在香港街頭拍攝的舊照，美貌驚為天人，再度引起討論。（圖／鄧麗君官方臉書）
▲鄧麗君在香港街頭拍攝的舊照，美貌驚為天人，再度引起討論。（圖／鄧麗君官方臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

已故傳奇歌后鄧麗君叱吒演藝圈57年，〈小城故事〉、〈何日君再來〉、〈我只在乎你〉等金曲不勝枚舉，她還身兼演員、慈善家身分，知名度遍及大中華區，有「小鄧」、「永遠的軍中情人」、「亞洲歌姬」美名。近日有一張鄧麗君站在香港街頭的照片被翻出，美貌震懾一票網友，「這小腿有經過AI（修飾）吧...」、「年輕的苗條身段太好看！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書懷舊社團日前瘋傳一張老相片，可見一代巨星鄧麗君站在招牌林立、車輛和行人川流不息的大馬路上，時空背景為1977年的香港銅鑼灣波斯富街，後方有著名的崇文書店，當年24歲的鄧麗君，留著一頭蓬鬆中長捲髮，穿V領格紋小洋裝，裙子長度過膝，露出一小截筆直又纖細的美腿，足蹬目測約4吋的高跟鞋。

▲鄧麗君47年前在香港街頭珍貴留影。（圖／昔日香港臉書）
▲鄧麗君47年前在香港街頭的珍貴留影，此為AI修復的彩色版本。（圖／唱片 老歌 老電影 明星資料 分享會臉書）
照片中，鄧麗君看向遠方，露齒燦笑，左手插在腰際，裙襬隨風揚起，俐落又柔美，風華絕代的外表、出眾氣質讓大批網友讚嘆，「為什麼有辦法身體這麼瘦、但臉卻能這麼圓潤？到底怎麼辦到的呢」、「目前沒有人能超越她甜美的歌聲，又很漂亮」、「擺在什麼年代都很可以的國際大巨星」、「這才叫真美人」、「沒有人可以取代她！」

有網友注意到鄧麗君一雙無懈可擊的小腿，質疑有修圖嫌疑，不過被資深粉絲反駁，其實港星鍾鎮濤曾經透露，以前跟鄧麗君出遊，常常幫對方拍照，稱讚鄧麗君的美腿很引人注目，大家都叫她「美腿小姐」。

鄧麗君1973年赴香港發展，以700萬港元（約3000萬元新台幣）買下獨楝、兩層樓的西式別墅，鄧麗君與攝影師男友保羅居住到她於1995年因為哮喘猝逝為止。

▲鄧麗君47年前在香港街頭珍貴留影。（圖／昔日香港臉書）
▲鄧麗君這張照片攝於1990年，定居香港前13年。（圖／昔日香港臉書）
▲鄧麗君為一代傳奇巨星，音樂作品、優質形象傳頌至今。（圖／鄧麗君官方臉書）
▲▼鄧麗君為華人心目中公認的傳奇巨星，音樂作品、優質形象和愛國風骨傳頌至今。（圖／鄧麗君官方臉書）
▲▼鄧麗君為華人心目中公認的傳奇巨星，音樂作品、優質形象和愛國風骨傳頌至今。（圖／鄧麗君官方臉書）

陳妍希演《但願人長久》造型大翻車！化身歌后鄧麗君遭批：哪裡像

陳妍希復刻鄧麗君翻車！神韻不像「殘酷對比圖」曝光：就是大災難

徐若瑄舊廣告疑走光！一絲不掛單手遮點　觀眾嚇：以前尺度那麼大

金城武很難被偶遇？竟釣出一堆路人：碰過好幾次　本尊帥到沒人味

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選