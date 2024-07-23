鄧麗君站在香港路上被拍！驚人美照隔47年出土 小腿美到像AI修圖
已故傳奇歌后鄧麗君叱吒演藝圈57年，〈小城故事〉、〈何日君再來〉、〈我只在乎你〉等金曲不勝枚舉，她還身兼演員、慈善家身分，知名度遍及大中華區，有「小鄧」、「永遠的軍中情人」、「亞洲歌姬」美名。近日有一張鄧麗君站在香港街頭的照片被翻出，美貌震懾一票網友，「這小腿有經過AI（修飾）吧...」、「年輕的苗條身段太好看！」
記者楊穎軒／綜合報導
臉書懷舊社團日前瘋傳一張老相片，可見一代巨星鄧麗君站在招牌林立、車輛和行人川流不息的大馬路上，時空背景為1977年的香港銅鑼灣波斯富街，後方有著名的崇文書店，當年24歲的鄧麗君，留著一頭蓬鬆中長捲髮，穿V領格紋小洋裝，裙子長度過膝，露出一小截筆直又纖細的美腿，足蹬目測約4吋的高跟鞋。
照片中，鄧麗君看向遠方，露齒燦笑，左手插在腰際，裙襬隨風揚起，俐落又柔美，風華絕代的外表、出眾氣質讓大批網友讚嘆，「為什麼有辦法身體這麼瘦、但臉卻能這麼圓潤？到底怎麼辦到的呢」、「目前沒有人能超越她甜美的歌聲，又很漂亮」、「擺在什麼年代都很可以的國際大巨星」、「這才叫真美人」、「沒有人可以取代她！」
有網友注意到鄧麗君一雙無懈可擊的小腿，質疑有修圖嫌疑，不過被資深粉絲反駁，其實港星鍾鎮濤曾經透露，以前跟鄧麗君出遊，常常幫對方拍照，稱讚鄧麗君的美腿很引人注目，大家都叫她「美腿小姐」。
鄧麗君1973年赴香港發展，以700萬港元（約3000萬元新台幣）買下獨楝、兩層樓的西式別墅，鄧麗君與攝影師男友保羅居住到她於1995年因為哮喘猝逝為止。