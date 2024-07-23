《驀然回首》8／1上映！首週特典公開　日本空運來台藤本樹分鏡本

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《驀然回首》在社群媒體上好評不斷，導演押山清高表示：「我真切的體會到，口碑傳播的力量是多麼驚人。我想盡可能讓更多人看到這部電影，所以我盡力去宣傳它，但似乎無法光透過打廣告來觸及更多觀眾。我也持續關注社群網站，看到每個人都仔細觀賞並寫下自己的感想，讓我真的非常感謝。」
負責主題曲及配樂的中村遙也有感而發：「通常當我發行專輯時，不會得到任何回饋，但這次卻有很多藝術家聯絡我，還有一些很久沒聯絡的人主動發電子郵件給我，我也從中受到了激勵。」
當被問及為何請中村遙打造音樂，導演透露：「這一切都是從藤本樹老師在繪製《驀然回首》時，一直聽著中村先生的音樂開始的。」他補充：「我想盡可能去比照藤本老師創作的方式，所以從我繪製分鏡的階段，就開始聆聽中村先生的音樂，同時也愛上了它，在與製作組討論過後，便決定委託他來作曲。」對於首度打造電影動畫，中村也回憶這段奇妙的緣分：「我之前去樂隊成員的咖哩店，店內有一部《鏈鋸人》漫畫，有人向我推薦了它，在一口氣讀完的一星期之後，我就收到了本片的邀請。」
中村遙表示當人們看到美麗的圖畫、風景和故事時，通常能夠聽到音樂伴隨其中：「當我首次閱讀《驀然回首》時，我就在主角於雨中跳舞的場景中感受到強烈的音樂。」中村談到片尾曲〈Light song〉說：「從更廣大的意義上來說，這會是一首讚歌，得以向那些正在創造事物的人們傳遞鼓勵的訊息。」
台灣首週入場特典超狂 從日本空運來台「分鏡本」
《驀然回首》將於8月1日在台灣上映，片商公布首週入場特典，只要在各影城開放販售日起，購買8月1日至8月8日的電影票乙張，即贈送遠從日本原裝空運來台的「藤本樹原作分鏡本」乙本，一人限兌換四本，數量有限，送完為止。
《驀然回首》劇情描述擅長創作四格漫畫的小四生藤野（河合優實 配音），意外得知長期「家裡蹲」拒絕上學的京本（吉田美月喜 配音），也跟她一起在校刊上連載四格漫畫。在藤野眼中，京本的畫功優異於她，讓藤野在自尊心作祟下，將其轉化成自己的成長動力，卯足全力鑽研畫功，花費1整年時間試圖追上差距，卻自認仍舊無法超越京本，導致她心灰意冷，決定放棄繪畫。直到小學畢業前夕，藤野在老師的請託下，轉交畢業證書給待在家中的京本。2個性格相反的少女，也在此時正式相會，不僅促使藤野重燃對漫畫的熱愛，更牽起2人不可分割的羈絆，共同踏上創作之路。隨著歲月流逝，兩人的逐夢之路有悲有喜，然而一場殘酷的意外，卻粉碎了她們對未來的一切幻想。
電影《驀然回首》資訊：
出品地：日本
導 演：押山清高
編 劇：藤本樹（原作）、押山清高（編劇）
類 型：動畫電影
上 映：2024年8月1日（台灣）、2024年6月28日（日本）
語 言：日語
片 長：58分鐘
人 物：藤野（配音：河合優實）、京本（配音：吉田美月喜）