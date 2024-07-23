《波拉西亞戰記》開服滿月！力推「以太防禦戰」　海撈珍稀獎勵

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以太防禦戰：不分旅團、不限等級，團結共戰收割珍稀補給道具
「以太防禦戰」自7月24日起，每週三、六晚間10點正式啟動，依據怪物攻克難度分為八個階段，成功消滅各階段首領即可進入下一階段，過程中若以太傳導體遭破壞，以太防禦戰將立即中止。戰鬥階段及獲取獎勵成正比，攻略階段愈高，將可獲得愈高價值之獎勵；隨機掉落獎勵包括各式裝備強化、裝備製作道具、咒文方塊，以及完整的波拉西亞遺物等，四階段以上更有機會掉落英雄級亞奎殘片。而依據防禦戰過程貢獻度，也將獲取不同的獎勵內容。
◼️擊殺一般怪物：防禦戰補給箱1個（貢獻度前10名）、武器/防具強化卷軸1個（貢獻度前3名）、月亮憑證委託書1個（貢獻度前3名）
◼️擊殺菁英怪物：防禦戰補給箱1個（貢獻度前10名）、武器/防具強化卷軸1個（貢獻度前5名）、月亮憑證委託書1個（貢獻度前5名）、滿滿的防禦戰補給箱1個（貢獻度前3名）
◼️擊殺首領怪物：月亮憑證委託書1個（貢獻度前50名）、滿滿的防禦戰補給箱1個（貢獻度前50名）
配合以太防禦戰開放，「守護大陸的意志」慶典活動同步展開，7月24日維護後至8月4日上午4點59分期間，完成「擊殺紅沙粉碎者」、「擊殺森族胡蜂主人」、「擊殺姆吉雷電守衛」及「擊殺哀嘆的林樹狂信徒守護者」四大波段任務指定次數，可獲得「燦爛的深淵墨水2個」、「高級造型召喚禮物（11次） 1個」、「高級坐騎召喚禮物（11次） 1個」、「稀有解除侵蝕卷軸選擇箱1個」等珍稀道具。
7/22再加開三座駐紮地供奪回、7/24黑劍道具上升至Lv.7
因應熱度持續上升的據點奪回，本週再度追加開放三座駐紮地（浮海、黑森林、被遺忘的神殿）供各大旅團奪回，最終戰果將於7月28日23:00進行結算，首次佔領獎勵不僅整體數量再提升，更新增「Lv.55稀有飾品碎片箱1個（角色）」、「稀有武器解除侵蝕卷軸2個（角色）」等道具。
此次更新的另一亮點為新增Lv.7黑劍道具，隨著等級上升，攻擊過程中出現的怪物及數量亦同步增加，並能對領地造成更廣大的汙染；隨著黑劍強度攀升至Lv.7，首領級怪物「星雲君主」也將首度亮相，將其擊敗將有機會獲得傳說等級深淵石。建議挑戰守護者等級達Lv.57，守護者數量達10名。Lv.7黑劍可於黑劍製造所製成或在紅寶石商店中購買。
另，更多內容更新如全新亞奎殘片、P.3-5怪物圖鑑分析解鎖、新增扭曲的黃金港等級58、61地區，以及新增太陽憑證商店販售道具，可參考官網說明。