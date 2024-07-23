黃國昌嗆大法官來辯論！黃帝穎：全球唯一、國際笑話

憲法法庭於上周五裁定國會職權修法，包括「聽取國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權行使」、「調查權行使」、「聽證會舉行」及「藐視國會罪」等規定暫停適用，對此民眾黨立委黃國昌昨於直播開轟，更向大法官下戰帖，「來一場《憲法》大辯論！」對此律師黃帝穎表示，黃國昌2度鬧國際笑話，首先是全球沒有一個敗訴者輸不起，要打法官出來辯論；其次是黃「反質詢處罰」完全舉不出各國案例，「真的是丟臉丟到國際！」
記者陳威叡／台北報導
黃帝穎表示，憲法法庭在「國會擴權案」電爆藍白，尤其黃國昌講不清楚「反質詢」定義，當庭被大法官KO，認為憲法法庭暫時處分，其實符合法界及世界認定「擴權違憲」通念，法界四大聲明，包括120位法律學者、全國律師聯合會、台北律師公會及超過400位律師連署聲明「擴權違憲」。美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣等30位國際學者、「歐洲商會」警示及英國「經濟學人」智庫全都譴責、質疑國會擴權，世界認知藍白「擴權違憲」。
黃帝穎也表示，黃國昌2度鬧國際笑話。首先，全球沒有哪一個敗訴者，輸不起，要大法官出來辯論，黃國昌舉不出歐美任何一個例子，大法官與敗訴者就個案進行辯論的，在法庭上辯不過，裁定敗訴後又輸不起，要大法官出來辯論，簡直國際笑話。其次是黃國昌在「反質詢處罰」舉不出比較法，補交作業還是不及格。
不只在憲法法庭答不出「反質詢」定義，補交作業一樣解釋不清楚。而事實上，英、美、德、法、日、韓均沒有如藍白擴權法案的「反質詢」處罰制度。黃國昌開庭和補充答辯狀，完全舉不出各國案例，藍白一再上演鬧劇，「真的是丟臉丟到國際！」