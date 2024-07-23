嚴陣以待！台電超前部署因應整備　調度逾6000名搶修人力待命防颱

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電指出，因應北部重點區域積極整備待命，今日下午台電董事長曾文生及台電工會理事長吳有彬共同前往第一線、位於新莊的台北西區營業處，致贈同仁搶修背包及毛巾，象徵台電穩定供電、投入搶修的團隊紀律及榮譽感展現，現場亦提醒同仁在後續颱風搶修之餘，也須特別注意工作安全。
台電表示，每年颱風季來臨前，台電均會召開防颱會議，檢討各項防颱準備作業執行狀況，包括人員與設備的盤點，設施的檢查，以及電力設施淹水防範等，努力確保將災情對供電的影響降至最低。針對颱風造成的停電事故，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，積極搶修儘快復電，惟搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，敬請民眾諒解。
台電也呼籲民眾加強防颱，例如加強固定招牌及看板、取下懸掛物，避免強風吹落電線引發斷線或停電。民眾如發現電線掉落與外露情形，請立即通知台電處理；另豪雨易使大樓地下配電室淹水，恐影響台電人員搶修作業，也請民眾加強地下室防淹水措施。此外，如有抽水站等須持續運轉之相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請透過自備發電機或不斷電設備及早因應。
台電提醒，民眾若發生停電事故，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊，將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。
更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。