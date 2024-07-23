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「嫩版藍正龍」驚爆患絕症！詹懷雲《有病》卻與女星擦出愛火

▲「嫩版藍正龍」詹懷雲（左）在電影《有病才會喜歡你》中假裝患有絕症，卻與女星江齊（右）意外擦出愛火。（圖／紅杉娛樂）
▲「嫩版藍正龍」詹懷雲（左）在電影《有病才會喜歡你》中假裝患有絕症，卻與女星江齊（右）意外擦出愛火。（圖／紅杉娛樂）

記者黃雅琪／綜合報導

金獎導演許富翔執導的校園純愛電影《有病才會喜歡你》於日前舉行開鏡儀式，主要演員詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智，以及友情客串的「宇宙」林思宇、劉泯廷一同出席，祈求電影拍攝順利。本片講述詹懷雲（《成功補習班》飾演年輕版藍正龍）因為裝病而相識江齊，開啟兩人相愛的故事。
 
首次於劇情長片中嘗試校園純愛主題，許富翔導演表示：「這部電影的故事圍繞在兩個因為裝病而認識，且對彼此看不順眼的高中生身上，一個隨心所欲、享受當下，另一個井井有條、嚮往未來，在遇到彼此後價值觀開始有所改變，兩顆心也因此越拉越近。」他也透露，在選角階段時第一眼看到詹懷雲與江齊，心裡就有個聲音：「就是他們了！」

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▲電影《有病才會喜歡你》開鏡儀式，主演黃冠智（左起）、詹懷雲、江齊與劉修甫，都很期待能夠重溫校園生活。（圖／紅杉娛樂）
▲電影《有病才會喜歡你》開鏡儀式，主演黃冠智（左起）、詹懷雲、江齊與劉修甫，都很期待能夠重溫校園生活。（圖／紅杉娛樂）
於2022年獲選為台北電影節非常新人的詹懷雲，飾演男主角葉子杰：「葉子杰這個角色在片中遇到各種困境，雖然曾一度擺爛甚至放棄躺平，但最後還是在逆境中成長、找到自我，就像看到學生時期的自己。」而首次於大銀幕亮相的江齊，飾演計劃縝密的學霸葉子：「我希望可以透過葉子讓觀眾感受到堅強和愛的力量，也很開心可以跟優秀的導演和演員們合作，碰撞出新的火花！」
 
19歲時就靠著《你的孩子不是你的孩子—貓的孩子》嶄露頭角的劉修甫，在片中飾演同是學霸且暗戀葉子的學弟，劉修甫表示：「終於要開拍了，希望大家能夠透過我的表演，感受到角色的真實與魅力。」以MV〈浪子回頭〉為大家熟知、並曾獲第57屆金鐘男配的黃冠智，在片中飾演葉子杰的同桌兼玩伴，他說：「這部片我就是氣氛擔當，戀愛的部分交給他們，我負責耍寶和搞笑，請大家到時一定要進戲院觀賞喔。」

《有病才會喜歡你》故事描述，一名總愛闖禍的問題少年葉子杰，在一次陰錯陽差下發現「有病真好」，於是決定將計就計、裝病下去。隨著裝絕症的謊言越圓越荒唐，葉子杰總是得想破頭才能不露出破綻。但最意外的是，葉子的祕密揭曉，其實她才是真正罹患絕症的人。

《有病才會喜歡你》由紅杉娛樂與網銀國際影視共同製作，而這也是繼網銀國際影視成為威秀影城最大股東後的第一部聯合製作作品；獲得文化部112年度長片輔導金補助。《有病才會喜歡你》預計2025年上映。

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