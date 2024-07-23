拜登退選反讓美股開盤回神！台積電ADR止跌　四大指數齊漲

9月降息成焦點！債券ETF成安全氣囊　00725B周增3796人

▲拜登退選，川普呼聲創高，台股受到「保護費」言論影響，已連跌多天，反觀債券市場因9月降息機率高，上週債券ETF總計來到175萬受益人。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲拜登退選，川普呼聲創高，台股受到「保護費」言論影響，已連跌多天，反觀債券市場因9月降息機率高，上週債券ETF總計來到175萬受益人。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

拜登退選，川普呼聲創高，台股受到「保護費」言論影響，已連跌多天，反觀債券市場因9月降息機率高，上週債券ETF總計來到175萬受益人，周增加的前5大分別是群益ESG投等債20+(00937B)、國泰投資級公司債(00725B)、元大美債20年(00679B)、凱基美國非投等債(00945B)及富邦全球投等債(00740B)，顯見投資人樂觀看待降息預期。

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法人指出，觀察近期熱門的ETF前兩名都是投等債，其中國泰投資級公司債(00725B)因本月除息，已連續多周蟬聯債券ETF的周增人數表，7月以來規模更增加超過新台幣百億元以上，目前全台僅7檔債券ETF規模突破千億元，00725B最新規模已來到1,123.43億元，分析其受到市場青睞的主因有三，一是債券品質佳、二是流動性好、三是殖利率高、配息表現優異。

專家說明，00725B的最大優勢即是，其他投等債ETF可能含有償債能力較差的債種，00725B完全沒有「次順位債」，仔細分析00725B持有的175檔債券中，指數邏輯特別排除此類債券，主要持債都是BBB級的投資等級債，包括國際知名電腦軟體甲骨文公司、航空界領頭羊波音公司、美國大型醫療保健集團西維思以及華納媒體等。

第二00725B有量有價，在市場上流動性佳，折溢價也在安全範圍內；第三是投資等級公司債目前指數殖利率約6%，高於近5年平均，也比一般美國公司債、美國公債更好，00725B近四季每單位的配息金額分別是0.658元(2024/7)、0.56元(2024/4)、0.67元(2024/1)及0.48元(2023/10)，合計2.368元，換算當期配息率及年化配息率都相當不錯。

彭博數據顯示，投等債的市價多會提早反應Fed降息預期，觀察歷史數據，自1989年以來的歷次降息循環，在Fed宣布降息之前，投等債價會領先起漲，如果在降息前3個月時進場，又持有1年的話，可能獲取8%的報酬率，今年9月降息機率越來越高，可以說現在就是最後上車的甜蜜點。

▲債券ETF周增人數排行（資料來源／CMoney）
▲債券ETF周增人數排行（資料來源／CMoney）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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