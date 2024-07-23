9月降息成焦點！債券ETF成安全氣囊　00725B周增3796人

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專家說明，00725B的最大優勢即是，其他投等債ETF可能含有償債能力較差的債種，00725B完全沒有「次順位債」，仔細分析00725B持有的175檔債券中，指數邏輯特別排除此類債券，主要持債都是BBB級的投資等級債，包括國際知名電腦軟體甲骨文公司、航空界領頭羊波音公司、美國大型醫療保健集團西維思以及華納媒體等。
第二00725B有量有價，在市場上流動性佳，折溢價也在安全範圍內；第三是投資等級公司債目前指數殖利率約6%，高於近5年平均，也比一般美國公司債、美國公債更好，00725B近四季每單位的配息金額分別是0.658元(2024/7)、0.56元(2024/4)、0.67元(2024/1)及0.48元(2023/10)，合計2.368元，換算當期配息率及年化配息率都相當不錯。
彭博數據顯示，投等債的市價多會提早反應Fed降息預期，觀察歷史數據，自1989年以來的歷次降息循環，在Fed宣布降息之前，投等債價會領先起漲，如果在降息前3個月時進場，又持有1年的話，可能獲取8%的報酬率，今年9月降息機率越來越高，可以說現在就是最後上車的甜蜜點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。