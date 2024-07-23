凱米來襲高市府一級開設 陳其邁：局處預先做好防颱整備
凱米颱風逼近，高雄地區預估降雨量最大可達超大豪雨等級，同時適逢天文大潮，市長陳其邁今(23)日在市政會議時除督促各局處嚴正以待，指示水利局針對易淹地區預先應對，確保防洪設施、抽水站完成整備，亦請環保局加強清疏，及公園處樹木預先固定、避免傾倒，保障市民生命財產安全。且颱風災害應變中心一級開設，進行各項防颱準備及應變作為。
記者郭凱杰／高雄報導
依據中央氣象署今(23)日17時30分發布「凱米」海上陸上颱風警報， 因應颱風來襲高雄市政府已作好各項整備措施，更將救生裝備器材（橡皮艇、救生快艇及抽水機具）備妥以利迅速出動，市民若有任何災情需要協助救援，可撥打電話813-6119通報聯繫。另外，面對「凱米」颱風即將來襲，高雄市政府特別提醒民眾應隨時透過新聞媒體或網際網路注意颱風動態，並事先做好下列各項防颱措施以確保安全。
陳其邁表示，據中央氣象署發布資訊，高雄市受凱米颱風及其外圍環流影響主要降雨時間為7月24日至26日，山區預估總累積雨量達1800毫米，屬超大豪雨等級，可能發生土石流和坍方；同時沿海地區受天文大潮及颱風低壓引發暴潮的雙重影響，易發生淹水情形，為此防汛工作必須全面到位，全力防範颱風帶來的衝擊。
副市長林欽榮也於今天一早前往水情中心掌握颱風動態及市府防汛應變作為，目前高雄市全市91座抽水站及160台移動式抽水機均已完成整備待命，並將25座滯洪池全數排空，確保強降雨期間可發揮滯洪功能。
此外，這次山區降雨預報可能達大豪雨等級，一旦發布土石流或大規模崩塌警報，各區公所將依標準作業程序迅速疏散撤離住戶，於時限內完成並回報；同時兵役處與國軍第八軍團也保持密切聯繫，必要時將協請辦理搶救事宜。