新青安倫炒房工具！學者揭房市「供過於求」 房價沒跌問題在政府
新青安政策本意是為了幫助年輕人買房，卻無意中推動房價上漲，人稱「空頭司令」的國立政治大學地政系退休教授張金鶚在網路節目《斐姨所思》中提到，府祭出的多項政策未能抑制炒房，這與台灣大市場、小政府的供給面情況有關。目前，9成以上的房屋都是由民間供給，政府供給的國宅和社會住宅不到2%，導致市場長期失靈。
家庭消費中心/綜合報導
張金鶚表示，「住房一直被當成是投資商品，真的是滿痛心的。」政府不願面對真正的問題，這是目前最大的悲哀，除了房市失靈，政府也跟著失靈。張金鶚指出，若住宅家戶比為100%，代表房子和家戶數量一致，但台灣目前的住宅家戶比為112%，顯示房屋供過於求。然而，空屋率卻高達近20%，這些空屋可能是投資客購買的，或是因為不適合居住而沒有人購買。「其實房子是供過於求的，但投資客炒作使得市場供不應求」。
張金鶚分析，原本供過於求會導致房價下跌，但投資客在其中看到利潤便進行炒作，「為了賺錢買房子，坦白講有賺就有賠，特別在高點上，賠的機率越高，雖然不敢說一定，畢竟房子不是買進賣出，因為交易成本高。」通常投資客會持有一段時間，大概是7到10年以上才划得來，短進短出是划不來的，而許多政策並未實際解決高房價問題，反而讓投資客繼續囤房炒作，民眾也只能依賴自己的預期心理來應對。
張金鶚進一步指出，雖然「平均地權條例」限制炒房，但現在連新青安都在炒作，有上千人都是投資客；政府推出囤房稅2.0立意良善，希望減少投資客囤房、炒房，但稅計卻遠低於市價，持有成本還是很低，打的投資客不痛不癢，所以大家當然繼續囤房；實價登錄也有很多沒有在查，導致很多都低買高報，變成定錨效果，變相讓投資炒作成功，政府很多都不是玩真的就是現在最大的悲哀。