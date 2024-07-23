不斷更新／凱米襲台！24日停班停課最新資訊　台南市宣布放颱風假

最chill消暑咖啡！cama café獨家「CHOYA梅酒拿鐵」　限時折15元

▲夏季最chill的咖啡來了！日本人氣梅酒品牌CHOYA跨界與cama café聯手，獨家推出「冰梅酒拿鐵」。（圖／黑松提供）
▲夏季最chill的咖啡來了！日本人氣梅酒品牌CHOYA跨界與cama café聯手，獨家推出「冰梅酒拿鐵」。（圖／黑松提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

夏季最chill的咖啡來了！日本人氣梅酒品牌CHOYA跨界與cama café聯手，獨家推出「冰梅酒拿鐵」，選用CHOYA經典酒款「黑糖梅酒」與cama café招牌的拿鐵進行搭配，獨特風味不論是梅酒愛好者或是咖啡愛好者都千萬別錯過，明（24）日起至9月17日限時販售，8月7日前每杯加碼現折15元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本人氣梅酒品牌CHOYA首次與新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café在台獨家合作推出全新創意飲品「冰梅酒拿鐵」。將CHOYA經典酒款「黑糖梅酒」的細緻香氣與酸甜韻味，與 cama café招牌拿鐵的濃郁奶香與咖啡香達到完美平衡，口感滑順且優雅，在熟悉的咖啡味當中，每一口都能品嘗到多重風味的驚喜！

CHOYA與cama café聯名的「冰梅酒拿鐵」於7月24日至9月17日在 cama café 全台門市獨家開賣，為歡慶上市更推出嘗鮮優惠，8月7日前購買「冰梅酒拿鐵」皆享折扣15元（原價99元，嘗鮮價84元），售完為止，快來一同體驗今夏最chill飲品！

▲CHOYA與cama café聯名的「冰梅酒拿鐵」於7月24日至9月17日在 cama café 全台門市獨家開賣。（圖／黑松提供）
▲CHOYA與cama café聯名的「冰梅酒拿鐵」於7月24日至9月17日在 cama café 全台門市獨家開賣。（圖／黑松提供）
此外，7-11歡慶CITY CAFE 20週年慶，自7月24日起策劃一系列活動，包括大杯以上全品項任選第二杯半價，更推出20週年品牌杯，傳達CITY CAFE在過去7000多個日子，陪伴消費者每個感動瞬間；同時為持續響應環保永續，8月7日起全台逐步推出可重複使用的20週年設計咖啡提袋（1杯袋/2杯袋）。

另外，7月24日至9月4日上線官網徵稿活動，邀請消費者分享與CITY CAFE的小故事，投稿即可參加抽獎，有機會贏得一年份的CITY CAFE提貨卡，共2名。

▲推出20週年品牌杯，傳達CITY CAFE在過去7000多個日子，陪伴消費者每個感動瞬間。（圖／7-11提供）
▲推出20週年品牌杯，傳達CITY CAFE在過去7000多個日子，陪伴消費者每個感動瞬間。（圖／7-11提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

上班別喝！全家拿鐵新升級「威士忌爆爆珠」　一咬秒爆威士忌酒液

7-11厚乳拿鐵買一送一「可寄杯」！今起防颱先囤　全家冰淇淋半價

7-11、全家備戰凱米颱風！烏龍茶、泡麵買一送一　青菜選3件100元

凱米防颱先囤物資！好市多、全聯備貨狀況　明營業時間調整一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生