最chill消暑咖啡！cama café獨家「CHOYA梅酒拿鐵」 限時折15元
夏季最chill的咖啡來了！日本人氣梅酒品牌CHOYA跨界與cama café聯手，獨家推出「冰梅酒拿鐵」，選用CHOYA經典酒款「黑糖梅酒」與cama café招牌的拿鐵進行搭配，獨特風味不論是梅酒愛好者或是咖啡愛好者都千萬別錯過，明（24）日起至9月17日限時販售，8月7日前每杯加碼現折15元。
記者鍾怡婷/綜合報導
日本人氣梅酒品牌CHOYA首次與新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café在台獨家合作推出全新創意飲品「冰梅酒拿鐵」。將CHOYA經典酒款「黑糖梅酒」的細緻香氣與酸甜韻味，與 cama café招牌拿鐵的濃郁奶香與咖啡香達到完美平衡，口感滑順且優雅，在熟悉的咖啡味當中，每一口都能品嘗到多重風味的驚喜！
CHOYA與cama café聯名的「冰梅酒拿鐵」於7月24日至9月17日在 cama café 全台門市獨家開賣，為歡慶上市更推出嘗鮮優惠，8月7日前購買「冰梅酒拿鐵」皆享折扣15元（原價99元，嘗鮮價84元），售完為止，快來一同體驗今夏最chill飲品！
此外，7-11歡慶CITY CAFE 20週年慶，自7月24日起策劃一系列活動，包括大杯以上全品項任選第二杯半價，更推出20週年品牌杯，傳達CITY CAFE在過去7000多個日子，陪伴消費者每個感動瞬間；同時為持續響應環保永續，8月7日起全台逐步推出可重複使用的20週年設計咖啡提袋（1杯袋/2杯袋）。
另外，7月24日至9月4日上線官網徵稿活動，邀請消費者分享與CITY CAFE的小故事，投稿即可參加抽獎，有機會贏得一年份的CITY CAFE提貨卡，共2名。