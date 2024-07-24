凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

凱米貫穿北台灣！近10年「3颱風」走相似路徑　2017尼莎根本惡夢

▲凱米颱風路徑大至確定，有機會在今（24）日晚上從宜蘭至花蓮一帶登陸。（圖／翻攝Typhoon2000）
▲凱米颱風路徑大至確定，有機會在今（24）日晚上從宜蘭至花蓮一帶登陸。（圖／翻攝Typhoon2000）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）海上陸上警報同時發布中，根據中央氣象署預測颱風路徑，凱米颱風有機會在今（24）日晚上從宜蘭至花蓮一帶登陸，穿過大台北地區後，再從新北沿岸出海，回顧近10年侵台台颱風，包括2017年尼莎、2015年杜鵑、2013年蘇力都走著和凱米類似的路徑，3個颱風都在台灣降下豪雨，部分地區更出現淹水、人員傷亡。

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氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，凱米颱風中心通過北台灣的路徑，屬於氣象署歸類中的「第二類路徑」，對台灣將有相當嚴重的威脅，尤其凱米颱風本身西南側的結構較強，暴風圈籠罩台灣會帶來相當可觀的雨量，北台灣、西半部山區都將會出現豪雨。

▲凱米颱風（Gaemi，南韓命名）海上陸上警報持續發布，路徑持續朝台灣靠近，最快今天晚上可能從宜蘭或花蓮登陸、穿過北台灣地區。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風（Gaemi，南韓命名）海上陸上警報持續發布，路徑持續朝台灣靠近，最快今天晚上可能從宜蘭或花蓮登陸、穿過北台灣地區。（圖／中央氣象署）
針對颱風路徑，中央氣象署技正謝佩芸表示，今（24）日將持續往西北方移動，颱風暴風圈今晨已經接觸台灣陸地，中心則可能在今天晚上至深夜登陸，明（25）日清晨移動到台灣海峽，明日下半天颱風中心通過馬祖附近再進入中國。

此外，謝佩芸特別說明，凱米颱風在接近台灣東半部陸地時，會和地形出現交互作用，颱風中心將發生「不規則運動，包括「南北擺盪」、「繞一圈」的情況都有可能，因此實際登陸地點無法準確預估，可能是宜蘭至花蓮交界一帶，氣象署將持續觀察並提供最新資訊。

▲凱米颱風已經漸漸出現颱風眼，預計未來強度仍有稍增強的趨勢，對台灣的威脅不容小覷。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風已經漸漸出現颱風眼，預計未來強度仍有稍增強的趨勢，對台灣的威脅不容小覷。（圖／中央氣象署）
🟡2017年尼莎颱風

尼莎颱風在菲律賓東方海面形成後往西北方向移動，9月28日8時，中心在鵝鑾鼻東南東方海面，暴風圈逐漸接近巴士海峽，9月29日10時暴風圈開始進入台灣陸地，19時10分左右於宜蘭蘇澳登陸，22時30分由苗栗竹南附近出海，9月30日14時中心在馬祖西方陸地向西北西方離去。

尼莎颱風導致蘇澳、宜蘭出現16級強陣風，台北也有14級強陣風，而受尼莎當時有受到另一個颱風海棠和西南氣流同時影響，南部台灣出現超大豪雨發生，造成臺南、高雄及屏東部分地區淹水，全台共計111人受傷；值得注意的是，本次凱米颱風週五（7/26）遠離後，也會替南台灣引進西南風，中南部降雨會持續到週末。

▲2017年尼莎颱風從宜蘭蘇澳登陸、苗栗竹南附近出海。（圖／中央氣象署）
▲2017年尼莎颱風從宜蘭蘇澳登陸、苗栗竹南附近出海。（圖／中央氣象署）
🟡2015年杜鵑颱風

杜鵑颱風在菲律賓東方海面生成後，向西北轉西北西方向移動，9月27日17時中心在花蓮東南東方海面，暴風圈逐漸向臺灣東半部海面和陸地接近。9月28日17時40分中心由宜蘭南澳鄉登陸，9月29日1時於彰化芳苑鄉出海，同日10時左右由金門北方進入福建。

杜鵑颱風的風及豪雨，造成鐵公路及航空交通多班停駛，中央災害應變中心統計至9月29日止，共計有3人死亡，農損逾新臺幣1.7億元。

▲2015年杜鵑颱風由宜蘭南澳鄉登陸，並於彰化芳苑鄉出海。（圖／中央氣象署）
▲2015年杜鵑颱風由宜蘭南澳鄉登陸，並於彰化芳苑鄉出海。（圖／中央氣象署）
🟡2013年蘇力颱風

蘇力生成後，在台灣東部遠海潮西北西方向移動，7月11日20時由強烈颱風減弱為中度颱風，接近臺灣東北部海面時略為向西北移動，7月13日3時於新北市與宜蘭縣交界處登陸，8時左右於新竹附近出海，16時前後由福建進入大陸。

受颱風影響，全臺出現強風豪雨，造成多處地區淹水、道路坍方交通中斷。共計有3人死亡，農損約新臺幣14.8億元。

▲2013年蘇力颱風於新北市與宜蘭縣交界處登陸，8時左右於新竹附近出海。（圖／中央氣象署）
▲2013年蘇力颱風於新北市與宜蘭縣交界處登陸，8時左右於新竹附近出海。（圖／中央氣象署）

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