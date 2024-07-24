凱米貫穿北台灣！近10年「3颱風」走相似路徑　2017尼莎根本惡夢

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針對颱風路徑，中央氣象署技正謝佩芸表示，今（24）日將持續往西北方移動，颱風暴風圈今晨已經接觸台灣陸地，中心則可能在今天晚上至深夜登陸，明（25）日清晨移動到台灣海峽，明日下半天颱風中心通過馬祖附近再進入中國。
此外，謝佩芸特別說明，凱米颱風在接近台灣東半部陸地時，會和地形出現交互作用，颱風中心將發生「不規則運動，包括「南北擺盪」、「繞一圈」的情況都有可能，因此實際登陸地點無法準確預估，可能是宜蘭至花蓮交界一帶，氣象署將持續觀察並提供最新資訊。
🟡2017年尼莎颱風
尼莎颱風在菲律賓東方海面形成後往西北方向移動，9月28日8時，中心在鵝鑾鼻東南東方海面，暴風圈逐漸接近巴士海峽，9月29日10時暴風圈開始進入台灣陸地，19時10分左右於宜蘭蘇澳登陸，22時30分由苗栗竹南附近出海，9月30日14時中心在馬祖西方陸地向西北西方離去。
尼莎颱風導致蘇澳、宜蘭出現16級強陣風，台北也有14級強陣風，而受尼莎當時有受到另一個颱風海棠和西南氣流同時影響，南部台灣出現超大豪雨發生，造成臺南、高雄及屏東部分地區淹水，全台共計111人受傷；值得注意的是，本次凱米颱風週五（7/26）遠離後，也會替南台灣引進西南風，中南部降雨會持續到週末。
🟡2015年杜鵑颱風
杜鵑颱風在菲律賓東方海面生成後，向西北轉西北西方向移動，9月27日17時中心在花蓮東南東方海面，暴風圈逐漸向臺灣東半部海面和陸地接近。9月28日17時40分中心由宜蘭南澳鄉登陸，9月29日1時於彰化芳苑鄉出海，同日10時左右由金門北方進入福建。
杜鵑颱風的風及豪雨，造成鐵公路及航空交通多班停駛，中央災害應變中心統計至9月29日止，共計有3人死亡，農損逾新臺幣1.7億元。
🟡2013年蘇力颱風
蘇力生成後，在台灣東部遠海潮西北西方向移動，7月11日20時由強烈颱風減弱為中度颱風，接近臺灣東北部海面時略為向西北移動，7月13日3時於新北市與宜蘭縣交界處登陸，8時左右於新竹附近出海，16時前後由福建進入大陸。
受颱風影響，全臺出現強風豪雨，造成多處地區淹水、道路坍方交通中斷。共計有3人死亡，農損約新臺幣14.8億元。
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