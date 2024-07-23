跟著台積電走！近一年4家國銀九州設據點　台新銀：競合關係

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不過，近一年就有5家增設據點，其中玉山銀行2023年7月12日成立「福岡分行」；中信銀2023年12月18日成立「熊本事務所」；彰化銀行2024年3月25日「大阪出張所」；台新銀行福岡支行是今年4月23日及臺灣銀行福岡辦事處在今年6月10日開業。
值得注意的是，隨著台積電在九州熊本設廠，這5家增設日本據點的銀行中，就有4家選擇落腳九州，其中有3家更選在福岡，包括玉山、台新及台銀，中信銀子行東京之星銀行則設在熊本。
今日在台新銀行福岡支行開幕記者會上，日媒也很關心台新銀行是如何看待與台灣同業的競爭？台新銀行有何優勢與本地銀行競爭？對此，台新銀行福岡支行支行長王柏璋表示，銀行業務分為法金、個金，台新銀在台灣推展信用卡業務一直是強項，近幾年法金的業務也超越個金業務，在台新銀法金業務流程改造、個金業務上，在同業與客戶之間都有口碑，這是台新銀行的強項。
他也提到，台新東京分行是在2016年開業，玉山東京分行則在2017年晚一年開業，玉山福岡分行是在去年開業，台新福岡支行則在今年4月開業，兩家銀行有各自合作群，是「合作又競爭」的狀態，更透露，自己與玉山銀也有滿多交流，有些案件也會進行合作。
台新東京分行行長高森幸太郎也補充說明，台灣企業進軍日本時，日本銀行不會隨便對不認識的企業放款，因此，也會委託台新銀做企業調查，相反的台灣企業找土地建工廠，台新銀也會向他們諮詢，目前仍有一些計畫正在進行中。
此外，日本當地媒體也關心，台新銀行將來跟當地銀行是否會展開合作？台新銀行透露，4月開業前後就與福岡銀行、日本城市銀行、肥後銀行等當地銀行有交流，將來是滿有機會與當地銀行客戶一起合作。