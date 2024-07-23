拜登退選反讓美股開盤回神！台積電ADR止跌　四大指數齊漲

跟著台積電走！近一年4家國銀九州設據點　台新銀：競合關係

▲針對媒體關心台新銀行怎麼看與台資銀行同在福岡設立據點的競爭關係？台新銀行東京分行長高森幸太郎（左）與福岡支行長王柏璋（右）都強調是「競爭又合作」的關係。（圖／記者顏真真攝）
▲針對媒體關心台新銀行怎麼看與台資銀行同在福岡設立據點的競爭關係？台新銀行東京分行長高森幸太郎（左）與福岡支行長王柏璋（右）都強調是「競爭又合作」的關係。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

隨著台積電在日本九州熊本設廠之後，不僅吸引半導體產業供應鏈進駐，台灣銀行業也搶進日本市場，尤其是九州，根據金管會統計，近一年共有5家銀行在日本新增據點並開業，其中有4家都選在九州。對此，台新銀行東京分行行長高森幸太郎及福岡支行長王柏璋今（23）日在福岡支行開業記者會上表示，彼此是「合作又競爭」的關係，甚至會一起爭取聯貸、不動產投資案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據金管會登錄資料，目前本國銀行共有8家在日本設有分支機構含分行、子行、辦事處或支行（出張所），包括兆豐銀行、彰化銀行、第一銀行、台灣銀行、台企銀、中信銀行、台新銀行及玉山銀行。此外，原本在日本沒有據點的合庫銀行及台北富邦銀行也向金管會申設據點並已獲核准，只是這兩家都是申設東京分行。

不過，近一年就有5家增設據點，其中玉山銀行2023年7月12日成立「福岡分行」；中信銀2023年12月18日成立「熊本事務所」；彰化銀行2024年3月25日「大阪出張所」；台新銀行福岡支行是今年4月23日及臺灣銀行福岡辦事處在今年6月10日開業。

值得注意的是，隨著台積電在九州熊本設廠，這5家增設日本據點的銀行中，就有4家選擇落腳九州，其中有3家更選在福岡，包括玉山、台新及台銀，中信銀子行東京之星銀行則設在熊本。

今日在台新銀行福岡支行開幕記者會上，日媒也很關心台新銀行是如何看待與台灣同業的競爭？台新銀行有何優勢與本地銀行競爭？對此，台新銀行福岡支行支行長王柏璋表示，銀行業務分為法金、個金，台新銀在台灣推展信用卡業務一直是強項，近幾年法金的業務也超越個金業務，在台新銀法金業務流程改造、個金業務上，在同業與客戶之間都有口碑，這是台新銀行的強項。

他也提到，台新東京分行是在2016年開業，玉山東京分行則在2017年晚一年開業，玉山福岡分行是在去年開業，台新福岡支行則在今年4月開業，兩家銀行有各自合作群，是「合作又競爭」的狀態，更透露，自己與玉山銀也有滿多交流，有些案件也會進行合作。

台新東京分行行長高森幸太郎也補充說明，台灣企業進軍日本時，日本銀行不會隨便對不認識的企業放款，因此，也會委託台新銀做企業調查，相反的台灣企業找土地建工廠，台新銀也會向他們諮詢，目前仍有一些計畫正在進行中。

此外，日本當地媒體也關心，台新銀行將來跟當地銀行是否會展開合作？台新銀行透露，4月開業前後就與福岡銀行、日本城市銀行、肥後銀行等當地銀行有交流，將來是滿有機會與當地銀行客戶一起合作。

台積電進駐熊本！不只台人搶買房　台新銀日本不動產融資占比過半

台積電效應！台新福岡支行業務應接不暇　總座林淑真：拚3年獲利

看好九州科技聚落！台新福岡開支行　吳東亮：日本開枝散葉里程碑

台積電效應！台新銀福岡設支行　日本「三本柱」拚獲利

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代