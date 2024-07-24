房市／全台屋齡創新高　信義房屋：老宅翻修三件事先做

台北2「先建後售」豪宅單價破200萬　建商3大底氣：無懼囤房稅2.0

▲先建後售案擁有不等未來，緊扣現況的優勢，搭上房市熱潮。（圖／家庭消費中心攝）
▲先建後售案擁有不等未來，緊扣現況的優勢，搭上房市熱潮。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

囤房稅2.0上路不到一個月，依舊有不少建商採取先建後售，不怕賣不掉而遭課囤房稅。日前住展雜誌統計，2024年推出的先建後售戶數持續走增，建商面對調高稅率帶來的衝擊，未受影響，對於市場相當有信心，住展雜誌發言人陳炳辰表示，「建商品牌、豪宅規劃、緊扣熱況」是建商敢先蓋好再賣、而且成交到每坪突破200萬元高價的關鍵。

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根據住展雜誌統計，台北市自2022年迄今，新進場銷售的先建後售案，比對已經實價登錄並揭露資訊，最高單價前5強當中，全部都位於台北市。其中有2案，成交單價叩關每坪200萬元，顯然仍受資產族群買單。

而彙整的先建後售案最高單價的前5名，最高價一坪211.8萬元，為捷運信義安和站聯開宅「首泰信義」，於今年4月交易的27樓戶，總價來到2億元。排名第2位，為捷運科技大樓站周邊的「冠德安沐居」，去年年底成交的頂樓戶，每坪單價是200.8萬元，總價為4998萬元。

▲雙北老屋改建發展協會理事長胡偉良認為，雙北的捷運小宅若沒車位，總價可以更低，反而更好賣。圖為信義安和站。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台北捷運信義安和站附近的「首泰信義」最高價一坪211.8萬元，今年4月交易的27樓戶，總價來到2億元。（圖／記者徐銘穗攝）
第3名為博愛特區南側的「新光人壽總統傑仕堡」。第4名為古亭生活圈小宅社區「閱大安」。第5名，則是大直景觀宅「冠德大直湛」，單價在157.5~166萬元。其中「新光人壽總統傑仕堡」，總價為1.04億元，「冠德大直湛」、「閱大安」各為5,800萬元與4407萬元。

陳炳辰指出，先建後售案不似預售，購置方自備款上得備足，且因屋況比中古成屋為佳，要是還坐落台北市，價碼都不低，主力客群多為財富具備一定實力者，遂不乏豪宅案就採取先建後售，亦給予層峰人士看得到摸得到的保障。

像全台最貴豪宅「元利信義聯勤」，與這次統計的「首泰信義」、「新光人壽總統傑仕堡」均屬此例，豪宅屬性的價位自然高檔。

而建商規劃先建後售產品，一方面出於原物料不斷上漲趨勢，先建後售成本好掌控，另一方面少了預售收入，建商本身資產得夠雄厚，此等營造實力便有機會反映出品牌價值，不少品牌建商推案以此為主，正可加持產品，提升價碼。

陳炳辰表示，台北市今年尚有松山區、中山區、信義區的先建後售案登場，具備小宅、戶數珍稀、近捷運等銷售密碼，去化無虞。
 

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