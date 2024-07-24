台北2「先建後售」豪宅單價破200萬　建商3大底氣：無懼囤房稅2.0

我是廣告 請繼續往下閱讀
而彙整的先建後售案最高單價的前5名，最高價一坪211.8萬元，為捷運信義安和站聯開宅「首泰信義」，於今年4月交易的27樓戶，總價來到2億元。排名第2位，為捷運科技大樓站周邊的「冠德安沐居」，去年年底成交的頂樓戶，每坪單價是200.8萬元，總價為4998萬元。
第3名為博愛特區南側的「新光人壽總統傑仕堡」。第4名為古亭生活圈小宅社區「閱大安」。第5名，則是大直景觀宅「冠德大直湛」，單價在157.5~166萬元。其中「新光人壽總統傑仕堡」，總價為1.04億元，「冠德大直湛」、「閱大安」各為5,800萬元與4407萬元。
陳炳辰指出，先建後售案不似預售，購置方自備款上得備足，且因屋況比中古成屋為佳，要是還坐落台北市，價碼都不低，主力客群多為財富具備一定實力者，遂不乏豪宅案就採取先建後售，亦給予層峰人士看得到摸得到的保障。
像全台最貴豪宅「元利信義聯勤」，與這次統計的「首泰信義」、「新光人壽總統傑仕堡」均屬此例，豪宅屬性的價位自然高檔。
而建商規劃先建後售產品，一方面出於原物料不斷上漲趨勢，先建後售成本好掌控，另一方面少了預售收入，建商本身資產得夠雄厚，此等營造實力便有機會反映出品牌價值，不少品牌建商推案以此為主，正可加持產品，提升價碼。
陳炳辰表示，台北市今年尚有松山區、中山區、信義區的先建後售案登場，具備小宅、戶數珍稀、近捷運等銷售密碼，去化無虞。