凱米颱風直衝台灣後腦！氣象署：不排除東部沿海「繞一圈再登陸」
凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）越來越接近台灣，目前中心距離台灣僅剩390公里左右，中央氣象署技正謝佩芸表示，颱風暴風圈最快明（24）日清晨觸陸，最快明天晚上登陸，請在登陸前，颱風中心將在東部海域出現「不規則運動」，甚至可能繞一圈再從宜蘭至花蓮一帶登陸。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，中度颱風凱米今日下午8時中心位置在台灣東南東方約390公里海面上，以時速19轉16公里速度向北北西轉西北移動，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風。7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑70公里。
謝佩芸指出說明凱米颱風路徑，未來凱米颱風在接近台灣東半部陸地時，會和地形出現交互作用，颱風中心將發生「不規則運動，包括「南北擺盪」、「繞一圈」的情況都有可能，因此實際登陸地點無法準確預估，可能是宜蘭至花蓮交界一帶，登陸時間時預估落在明天深夜。
針對凱米颱風影響，謝佩芸指出，今天晚上北北基、宜花風雨漸漸明顯，越晚越大。週三、週四（7/24、7/25）全台各縣市都有豪雨發生的機率，尤其西半部山區、宜蘭台東山區要小心「超大豪雨」等級的強降雨，中南部地區在凱米颱風侵台期間也會有豪雨出現，但更要注意的是，凱米颱風遠離後，逆時針旋轉的氣流會引進西南風，降雨會持續到週末。