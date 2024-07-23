凱米颱風撲台！環流將先掃日本石垣、與那國島 當局發4級警戒
中央氣象署今（23）日上午11時30分發布凱米颱風陸上颱風警報，最新路徑預估，颱風中心可能從宜蘭至花蓮一帶登陸，在颱風中心可能登陸台灣前，颱風環流將先掃過日本石垣島以及與那國一帶，日本當局也針對石垣島發出等級次高的4級警戒，警告風暴潮可能來襲。
國際中心顏得智／綜合報導
氣象署晚間資料顯示，凱米今日晚間8時位在鵝鑾鼻東方約390公里海面上，暴風半徑220公里，由北北西方向逐漸往西北方向移動，從氣象署的路徑預報中可看到，明日晚間8點，颱風中心可能即將登陸宜蘭附近。
面對凱米颱風，日本沖繩縣也嚴加戒備，根據沖繩時報報導，石垣島氣象單位對石垣島以及竹富町(西表島)發布暴潮和暴風警報，並提到有閃電發生機會，當地氣象單位也提醒民眾注意強風巨浪發生，預計颱風中心將於24日下午6點到達與那國島以西約70公里處的海域，屆時強度將變得極強。
據日本氣象廳網頁，石垣島以及西表島警戒節別已提升至等級次高的4級警戒，發出紫色等級避難指示，警告待在危險地區的人員應立即疏散，與那國町、石垣市與竹富町都已經開設避難所。
由琉球放送YouTube頻道亦可看到，攝影鏡頭在晚間已呈現不斷晃動的情況，且下著大雨。