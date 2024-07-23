颱風凱米「15縣市停班課」！民眾怕極了狂掃貨 各地全聯被搬空
凱米颱風（Gaemi）暴風圈持續擴大，朝台灣進逼，預計明（24）晨觸陸，全台多達15縣市宣布明（24）日停班停課，中央氣象署也示警，周三、周四風雨最劇烈，受到預期心理影響，民眾今晚陸續湧進賣場掃貨，全台各地不少全聯門市有如蝗蟲過境，貨架、冰櫃被一掃而空，畫面相當驚人。家樂福表示，即使24日停班，但門市仍會正常營業，民眾不用過度擔憂買不到食物。
記者黃韻文／綜合報導
凱米颱風開始發威，中央氣象署表示，今晚北北基、宜花越晚雨越大，加上明（24）日15縣市停班停課，民眾憂心狂風暴雨無法外出用餐、也叫不到外送，趁著風雨還沒明顯變大前，紛紛湧入賣場掃貨。
《NOWnews》記者直擊多間全聯門市，信義區某間全聯泡麵、麵包貨架幾乎全面清空， 中和新生街上的全聯，排隊人潮也是繞了賣場一大圈，從門口排到店內盡頭；東湖全聯的蔬菜架上，甚至只剩幾包紅蘿蔔。有民眾透露，原先拿了冰要結帳，輪到他結帳時，冰幾乎都要融化了。
由於明（24）日全台多達15個縣市停班停課，家樂福回覆《NOWnews》詢問，表示在停班停課的縣市，門市依然會正常營業，依天候狀況評估營業時間，僅外送服務「家速配」暫停服務。且街頭巷尾還是有超商門市正常營業，民眾無需過度擔心買不到食物。
在食材採購部份，若是考量葉菜類價格高，建議可以選購豆芽菜、菇類、根莖類等蔬菜，像是胡瓜、蘿蔔、馬鈴薯等保存時間較長，而豆芽菜、香菇等是在工廠內種植，不需要陽光跟土，受到天氣影響較小。罐頭的話，無毒教母譚敦慈則首推被稱為「台大醫科魚」的鯖魚罐頭，擁有較高的魚油含量，較為健康。