凱米颱風來襲！24日全台15縣市停班停課一覽　嘉義縣市放假不同調

凱米颱風15縣市停班停課！錢櫃包廂掃空、電影院APP當機　PTT罵翻

▲中度颱風「凱米」（Gaemi）持續朝台灣靠近，今（23）日晚間全台已有15縣市宣布停班停課，沒想到消息曝光後，包含錢櫃KTV、電影院網站都一度出現當機情況。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲中度颱風「凱米」（Gaemi）持續朝台灣靠近，今（23）日晚間全台已有15縣市宣布停班停課，沒想到消息曝光後，包含錢櫃KTV、電影院網站都一度出現當機情況。（示意圖／NOWnews攝影中心）

記者潘毅／綜合報導

中度颱風「凱米」（Gaemi）持續朝台灣靠近，今（23）日晚間全台已有15縣市宣布停班停課，沒想到消息曝光後，包含錢櫃KTV、電影院網站都一度出現當機情況，這也讓一票網友忍不住開罵：「颱風天待在家好嗎！」

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截至晚間9點，宣佈明（24）日停止上班上課的縣市包含，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市、澎湖縣、連江縣、蘭嶼鄉。

▲7月24日全台15縣市停班停課一覽。（圖／NOWnews社群中心製）
▲7月24日全台15縣市停班停課一覽。（圖／NOWnews社群中心製）
沒想到從晚間8點半開始，知名KTV錢櫃的官網就出現當機情況，《NOWnews》記者實際查詢，發現大台北地區今（23）日23點，只剩忠孝店有4人包廂；7月24日凌晨0時至1時，4人包廂已經訂不到，但2點過後則多數分店都還有包廂。

▲（圖／翻攝錢櫃官網）
▲從晚間8點半開始，知名KTV錢櫃的官網就出現當機情況，今（23）日晚間11點大台北地區剩忠孝店有4人以上包廂。（圖／翻攝錢櫃官網）
稍早錢櫃也在官網緊急發出公告，「人事行政總處宣布停班停課當日及前夕，將暫停部分優惠活動，其他各單店優惠適用依營業門市為準。」

▲稍早錢櫃也在官網緊急發出公告，「人事行政總處宣布停班停課當日及前夕，將暫停部分優惠活動。」（圖／翻攝錢櫃官網）
▲稍早錢櫃也在官網緊急發出公告，「人事行政總處宣布停班停課當日及前夕，將暫停部分優惠活動。」（圖／翻攝錢櫃官網）
此外，在知名影城威秀臉書粉專下方，也有大批影迷表示，「網頁跟APP」都瞬間當機、訂不到票。而威秀影城粉絲團稍早也發出7月24日「颱風營業公告」，表示台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台南市、高雄市、花蓮市因颱風已達停班停課標準，故上述地區之威秀影城07/24當日場次，線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已取餐者、已領取贈品者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。當日場次將視風雨狀況評估進行調整。

其他影城部分，位於大直的美麗華影城預計將在24日早上7點公告營業資訊，國賓影城則已預防性關閉24和25日兩天的網路訂票功能，後續營業時間將視風雨狀況於國賓影城粉絲團及官網公布。

▲威秀影城稍早宣布退票事宜。（圖／翻攝威秀臉書）
▲威秀影城稍早宣布退票事宜。（圖／翻攝威秀臉書）
才剛宣布停班停課，KTV、電影院就出現訂包、訂票人潮，也讓一票PTT鄉民忍不住痛批「給你防災拿去玩樂，真的很傻眼」、「服務生的安危呢」、「颱風假應該規定八大特種百貨電影院都要停業」、「每次看到颱風天KTV、電影院都是人，真的很氣」。

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