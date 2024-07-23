凱米颱風15縣市停班停課！錢櫃包廂掃空、電影院APP當機　PTT罵翻

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒想到從晚間8點半開始，知名KTV錢櫃的官網就出現當機情況，《NOWnews》記者實際查詢，發現大台北地區今（23）日23點，只剩忠孝店有4人包廂；7月24日凌晨0時至1時，4人包廂已經訂不到，但2點過後則多數分店都還有包廂。
稍早錢櫃也在官網緊急發出公告，「人事行政總處宣布停班停課當日及前夕，將暫停部分優惠活動，其他各單店優惠適用依營業門市為準。」
此外，在知名影城威秀臉書粉專下方，也有大批影迷表示，「網頁跟APP」都瞬間當機、訂不到票。而威秀影城粉絲團稍早也發出7月24日「颱風營業公告」，表示台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台南市、高雄市、花蓮市因颱風已達停班停課標準，故上述地區之威秀影城07/24當日場次，線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已取餐者、已領取贈品者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。當日場次將視風雨狀況評估進行調整。
其他影城部分，位於大直的美麗華影城預計將在24日早上7點公告營業資訊，國賓影城則已預防性關閉24和25日兩天的網路訂票功能，後續營業時間將視風雨狀況於國賓影城粉絲團及官網公布。
才剛宣布停班停課，KTV、電影院就出現訂包、訂票人潮，也讓一票PTT鄉民忍不住痛批「給你防災拿去玩樂，真的很傻眼」、「服務生的安危呢」、「颱風假應該規定八大特種百貨電影院都要停業」、「每次看到颱風天KTV、電影院都是人，真的很氣」。
更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。