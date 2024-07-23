甩開其它五都！新北住都首創SOP　「社宅申訴」處理更迅速

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他指出，為改善居住環境品質、降低維護成本、提升效率等準則目標，新北住都中心估計將達到30處、共3689戶，其規模與經驗都居全國之最，除了率同質性團體之先，取得ISO國際認證，採用SOP方式，進行物業管理、教育訓練，更是能大幅提升社宅管理的穩定性與品質。
新北住都中心資產管理部經理林士森說明，中心的SOP，包括「緊急回報、招租、收件、審件、點交入住、公證簽約」等，都需要有一個比較固定的流程依據，供人員執行。
他指出，社宅最初推廣時，每一間都有各自經辦的物管人員，各自為政，導致每一個社宅的標準、流程等不同，也衍生了不少後續糾紛產生，故中心彙整經驗，並與民間專家、學者討論，訂立出一套標準SOP。
如最常發生的「緊急回報」，如遇到地震、火災等特殊意外狀況，應當如何通報給中心、市府等，會有一個固定SOP，以便官方可迅速處理，將災害降至最低。
另外，部分社宅租客退租點交時，項目較細，如冷氣設備，而有些社宅物管人員卻未點交，下一手租客入住時，發現未清理乾淨甚至已損壞等，產生糾紛，所以制定SOP，就可強化相關人員訓練，各項的流程、項目等。
最後，陳純敬補充，隨社宅管理總量持續增加，中心也面臨諸多「後期營運管理」挑戰，制定SOP，就是期許建置更專業、更效率及更穩定的社宅服務體系，未來也會持續彙整民眾反饋，持續強化、修整，讓社宅住民「安穩的住，住得安穩」。