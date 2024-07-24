豪雨特報／颱風假就別出門！18縣市狂風暴雨 凱米今明影響最劇烈
凱米颱風（Gaemi）已經開始影響台灣天氣，中央氣象署發布今（24）日發布「豪雨特報」，今明兩天將會是「風雨最明顯」的時段，預估今天凌晨2時至明日凌晨2時，在「宜蘭山區、台中以南山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「北部山區、台東山區、嘉南高雄平地」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。
記者張志浩／綜合報導
風力部分，今日凱米颱風外圍環流及海峽地形效應影響，台灣沿海空曠地區及離島風力將逐漸增強，下午起蘭嶼、綠島將有11至12級強陣風，西半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，東北部、東南部沿海空曠地區晚起也有9至10級強陣風，請特別注意。
🟡豪雨特報警戒範圍
⚠️大豪雨：宜蘭縣山區
⚠️豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區
⚠️大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、臺東縣山區