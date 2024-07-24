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凱米颱風來襲！孫振提前啟程　回應戴資穎要他當忙拿旗：聽候差遣

▲首度參賽的霹靂舞選手孫振（圖右）擔任巴黎奧運中華隊掌旗官，在談到小戴學姊要他幫忙揮旗子時，他一口答應，直言：「我是學弟當時聽候差遣，沒問題！」讓人莞爾一笑。（圖／記者黃建霖攝）
▲首度參賽的霹靂舞選手孫振（圖右）擔任巴黎奧運中華隊掌旗官，在談到小戴學姊要他幫忙揮旗子時，他一口答應，直言：「我是學弟當時聽候差遣，沒問題！」讓人莞爾一笑。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/桃園報導

2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會即將於7月26日晚間在塞納河舉行開幕典禮，本屆我國代表團男、女掌旗官，由奧運4度參賽且獲得東京奧運女子羽球單打銀牌選手戴資穎，及首度參賽的霹靂舞選手孫振共同擔任。孫振搭乘今晚的飛機前往法國巴黎，在談到小戴學姊要他幫忙揮旗子時，他一口答應，直言：「我是學弟當時聽候差遣，沒問題！」讓人莞爾一笑。

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孫振首次擔任掌旗官　興奮又開心

孫振是我國首位在奧運新興運動種類霹靂舞取得參賽資格的選手，霹靂舞是現今全球青年喜愛的運動種類，孫振選手付出相當多努力為我國首次取得參賽資格，鼓舞了新興運動種類選手前進奧運殿堂的夢想，因此他這次也和即將退役的戴資穎選手一起出任掌旗官。

他在受訪時表示，巴黎自己去過很多次，但因為奧運而去還是第一次，很興奮能夠參與開幕式，要到前面去掌旗，自己也覺得很特別和開心，會努力將這個工作給做好。

幫學姊戴資穎拿旗子　孫振：聽候差遣

之前戴資穎開玩笑說如果旗子拿不動要給孫振代勞，對此後者也很Man的表示沒問題，「她如果有這樣說的話，我是學弟當時聽候差遣，沒問題！」孫振笑說，小戴好像開幕式隔沒幾天就有賽程了，她的手很重要，所以都由自己揮沒問題。

由於凱米颱風到來，本來24號出發的孫振提前在今天搭機，他特別感謝體育署高效率幫自己改形成，「我大概在（昨天）6、7點的時候得到通知說可能要提早飛，然後大概再過3、4小時就跟我確定可以。」

這次為國爭光，孫振表示所有選手都是全心全意希望這次中華代表隊打出好成績，也信心滿滿地說，「我們會全力以赴把這件事做好！」


 

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