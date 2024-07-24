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台灣漫畫、小說全新品牌「MOJOIN」開站！攜手強作插旗漫博

▲漫畫星、文學星整併 MOJOIN 全新開站。（圖／MOJOIN提供）
▲漫畫星、文學星整併 MOJOIN 全新開站。（圖／MOJOIN提供）

家庭消費中心／綜合報導

橘子集團旗下漫畫星、文學星改版上線，雙平台整併並宣布品牌名為MOJOIN。期待大家一起加入（JOIN）感受，站上如同魔力（MOJO）調酒魅力般精采的漫畫小說。全新MOJOIN平台展現簡潔網站介面，提供順暢閱讀體驗，不僅輕鬆分享，小說章節更是一點就能收藏。

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「MOJOIN」上已有超過2000部作品，合併改版後，首波主打力邀台灣鬼才漫畫家謝東霖推出新作《妖怪五星好評》，還有療癒系漫畫家茜Cian《食寶動物園》等進駐。MOJOIN也將以全新品牌識別前進2024漫畫博覽會，現場除了有超過80萬閱讀數花於景《叛逆玩家》小說、霹靂跨域強打《肥羊重生後：無慾·無敵》等拍照裝置外，更首賣人氣作品周邊，歡迎喜愛台灣原創的粉絲到場狂歡。

▲MOJOIN重磅推出鬼才漫畫家謝東霖《妖怪五星好評》。（圖／MOJOIN提供）
▲MOJOIN重磅推出鬼才漫畫家謝東霖《妖怪五星好評》。（圖／MOJOIN提供）
你想看的漫畫小說放一起！開站活動抽Apple iPad

承襲漫畫星、文學星的精神，MOJOIN致力孵育原創IP，讓好故事被更多人看見：以創造魔力（MOJO）打造原創漫畫小說，攜手電影、音樂、遊戲、VTuber等多元內容，翻玩出獨家精彩故事。全新Logo設計，如同飄揚搖曳的魔法旗幟，召喚讀者進入精彩豐富的內容世界。

首波主打謝東霖新作《妖怪五星好評》漫畫，顛覆傳統妖怪故事；療癒系作者茜Cian新作漫畫《食寶動物園》，將台灣在地小吃變成了可愛的「動物」；以及新銳BL小說家雨墨濂新作《寵物關係》，描繪從囚禁開始的雙向救贖戀章。

另外，已在平台連載的熱門漫畫、小說，如最近公布影視化改編《三個不結婚的女人》、突破80萬閱讀人氣BL小說《叛逆玩家》等作品也持續更新。即日起至8/7為止，為慶祝MOJOIN開站，閱讀及收藏站內任一漫畫小說作品，就能抽Apple iPad，加碼領取特製原創保護殼，也有機會獲得眾多MOJOIN人氣漫畫小說作品周邊。

▲MOJOIN插旗漫博，推出人氣作品周邊。（圖／MOJOIN提供）
▲MOJOIN插旗漫博，推出人氣作品周邊。（圖／MOJOIN提供）
MOJOIN 插旗漫博！人氣作品亮相　精美周邊限定首賣

漫畫、小說品牌MOJOIN將帶領著人氣IP，以全新面貌插旗2024漫畫博覽會，不單打造《三個不結婚的女人》、《妖怪五星好評》、《叛逆玩家》及《肥羊重生後：無慾·無敵》的情境拍照區。活動期間只要按讚打卡MOJOIN FB／IG，就可以領取「MOJOIN造型香氛片」。

此外，回饋粉絲敲碗，MOJOIN更是首賣人氣漫畫、小說周邊，包含《叛逆玩家》壓克力流沙磚、壓克力搖搖樂鑰匙圈；《肥羊重生後：無慾·無敵》壓克力磁鐵組；《食屍鬼》串串鑰匙圈、彈珠汽水、刺繡徽章組，漫博限定販售。

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