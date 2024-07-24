房市／外來客最愛買桃園？信義房屋：小檜溪年增26%

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詹智偉指出，經國、中路、小檜溪基礎設施發展已相當完善，加上目前桃園區年輕人首選的電梯大樓華廈中古屋，今年的實價登錄平均單價每坪約31萬，相較於大台北的其他精華區域具有相當的競爭力。隨著桃園捷運和TPASS通勤月票等利好政策的推動，預計未來將吸引更多北部居民，選擇以通勤時間換取更高的居住品質和可負擔的房貸。
信義房屋大業民光店店長表示童聖文表示，擁有5座親水公園的小檜溪重劃區，因環境好、質感佳、綠地環繞，擁有自行車道、兩條水岸步道，成為此區主要特色。鄰近藝文商圈、站前商圈、大有商圈、及中正夜市等四大商圈，不僅可住在新規劃的住宅區，更能享有完善機能的便利性，日後各項重大建設如捷運綠線、棕線、台鐵紅線也將成為此區域的重要看點，未來發展潛力無窮。現階段產品多為預售或剛完工交屋之電梯大樓產品，每坪成交單價約為44至52萬元，總價約在1400至2300萬元居多。
而近年成長最快的中路重劃區，位於桃園核心地帶，為純住宅區的規畫，童聖文說道，區域內有向陽、水秀、風禾三大公園、足球場、網球場，更有學區文山國小、中興國中便利性。交通因鄰近國道二號、藝文特區、龍安商圈，生活機能便利性吸引擁有台北通勤需求民眾定居於此， 5年內電梯大樓實價登錄單價約為43至50萬元，總價約在1400至1800萬元。
至於經國重劃區，童聖文表示，該區擁有經國轉運站，並且靠近南崁交流道，透過國道客運可連結外縣市，如交通順暢大約半小時可達台北市，生活機能主要仰賴鄰近的藝文特區，由於交通便利性，適合需要往返台北工作的上班族民眾購屋。目前5年內電梯大樓實價登錄單價約為38至43萬元，總價約在1250至1750萬元。
詹智偉補充表示，由於三大重劃區距離藝文特區都不遠，若喜愛藝文特區週邊機能，但有預算考量狀況，經國、中路、小檜溪重劃區就可評估置產可能性，依照不同重劃區特色是否符合自身需求，為自己與家人挑選一個舒適的家。