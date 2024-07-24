房市／台中想住三大公園旁？信義房屋專家教你怎麼挑

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西側的七期重劃區則是台中最知名的豪宅區，特色為大坪數、超過4,000萬的高總價物件多，更有建商推出面朝「公園第一排」的綠地豪宅，深受經濟實力強勁的客群喜愛，除了豪宅之外，七期重劃區內近年也有許多小坪數、總價約在2,000萬內的物件受到喜愛。
鄰近的八期重劃區同樣生活機能優越、產品類別多元，包含電梯社區、華廈、甚至是別墅區等等，主要交易的物件則是屋齡十年內，3房含車位的電梯社區，儘管總價已經逐漸拉高，近期釋出的物件總價已逼近4000萬，仍獲有需求的民眾青睞，杜得琳也分析，因應現在房價屢創新高，屋主多有「惜售」心態，市面上流通的物件並不多，一但有釋出成交的速度都相當快。
被譽為「下一個七期」的水湳經貿園區位於台中北屯區，區內有台中佔地最大的「中央公園」，中央公園前身為水湳國際機場，占地高達67.34公頃，擁有「臺中之肺」的盛名，園區結合智慧、低碳與創新三大原則，景緻獨特，落成後已經是台中的新地標。方浩銓分析，水湳經貿園區可說是當前「發展最多元」的重劃區，腹地大、重大建設規劃多，園區規劃為五個區段，緊鄰中央公園旁的「文商段」有商辦、百貨、餐飲酒店等等，並且鄰近逢甲商圈與七期，吸引許多大型建商進駐推案。方浩銓也說明，現在園區內均為預售案，平均單價已是7字頭起跳，待未來更多建案與建設落成，很有機會超越七期，成為台中最核心的重劃區。
同樣位於北屯區的「南興公園」，佔地達6.6公頃，因折算坪數約20,000坪，又被當地人稱作萬坪公園，有包含溜冰場等多種遊憩設施，園內有落羽松大道，還有一棵「米奇樹」，成為IG上的打卡熱點，周邊即是G0機捷特區，方浩銓分析，G0機捷特區內小宅多，總價考量及生活機能深受首購族、小家庭的喜愛，其熱門物件為兩房物件，每坪單價約在50萬左右，附近有公園、大型美式賣場等建設，更鄰近12期、北屯商圈，交通有規劃為捷運、台鐵雙鐵共構的松竹站等多個站點，並有可連結國道1及國道3的74線快速道路、以及陸續完工的12條聯外道路規劃，各項生活機能優勢帶動後勢看好。
對於有意購入「公園宅」的民眾，方浩銓給出幾點建議，商圈發展已較為成熟的五期、八期、機捷特區是小資族、有立即居住剛性需求的民眾可優先考量的區段，只要有釋出就可以考慮；偏好良好景觀、經濟已有一定基礎的換屋族則可考慮七期、水湳經貿園區的物件。整體來說，台中各重劃區均發展快速，將來發展大有可為，民眾可依自身需求，選擇最適合自己的區段及物件。