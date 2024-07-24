房市／高雄大坪數住宅熱　信義房屋：農十六特區買氣熱

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋農十六店主任鄧暐璇表示，高雄鼓山的農十六特區共8千多戶，平均屋齡20年內，大多屋齡17-18年的電梯大樓，少數較新的電梯大樓屋齡約8年左右，屬於北高雄的蛋黃區，區域內有凹子底森林公園，約有3成為景觀大坪數豪宅產品，更有龍華國小、明華國中等優良學區，區內有兩個BOT案，其中富邦人壽將投資375億元，興建商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等複合型商辦大樓，預計2026年營運；並有有捷運、輕軌，警察局、銀行、診所等生活、交通機能。
鄧暐璇表示，農十六區發展已久，生活機能、入住率都已穩定，房價行情緩漲，標準產品站穩4字頭並上看5字頭，新建案已開價5-6字頭，街廓整齊，重劃區產品也統一，而大坪數物件，許多100多坪的毛胚屋，去年單價2字頭，今年隨著購屋需求提升，已來到30-34萬元，總價約3-4000萬。
鄧暐璇觀察，今年以來，受惠台積電設廠效應，楠梓、左營一帶已經有許多科技業的工程師超前部署，而農十六特區距離台積電設廠位置車程約30分鐘，雖然不是「台積電第一圈」，但對於開車的購屋族群仍算方便，且科技業工程師挑選房屋很重視學區，因此農十六特區陸續有從北部而來的工程師看屋。
而區域內3房帶車位，去年總價1300-1500萬左右，今年卻要1600-1800萬左右，供給稀少，近期也有許多高雄在地的工程師，有些是在小港工作，因為學區而到農十六特區買房，也因開始有來自北部的購屋族群，在供給量本就不多，高雄的在地族群多次看屋下來都沒有成功買到房子，也驚訝於房屋持續上漲，因此近期猶豫期變短，只要開價合理，房屋很快就能售出。