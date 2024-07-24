「最美許仙」葉童拒絕自拍！遭男粉嗆：有啥了不起 她嚇傻秒變臉
61歲港星葉童因為演出《新白娘子傳奇》反串男角「許仙」廣為人知，被稱為「最美許仙」。她日前舉辦「《新白娘子傳奇》30年演唱會杭州站」，現身機場時替粉絲們親切簽名，突然有一名穿著花襯衫的男子闖入、要求自拍合照，被葉童的助理緊急攔下拒絕，想不到該男子卻大聲嗆聲：「拍個照不行啊，有啥了不起的！」葉童當場嚇傻凝視對方，接著離開混亂的現場。
記者黃雅琪／綜合報導
葉童無端受驚嚇，事後在微博發文表示：「每個人表達喜歡的方式不同，感受到了大家的熱情，只是機場對我來說不是最佳互動的地方。請不用擔心，一點小插曲不會影響心情，因為仍沉浸在和新白迷們相聚的喜悅中。」她認為愛是克制的，建議大家在表達喜愛時更多些理性和冷靜，互聯網上看到的只是片面，也請大家對每個人都多一點善意和包容。
該名在機場鬧事的男子，事後拍影片道歉稱：「我已經進行了深刻的反思，我也是從小看著葉童老師的劇長大的，葉童老師可以說是家喻戶曉，真的很喜歡葉童老師！由於現實生活很少有這種機會接觸明星，所以我情緒比較激動，再加上人到中年事業不順、以及對未來很迷茫，被拒絕以後沒有控制好情緒，這是一個普通人的壓力爆發，希望大家理解一下我這個中年人。」
模特兒出身的葉童，在1982年以電影《烈火青春》獲提名第2屆香港電影金像獎「最佳新人獎」，後來演出《表錯七日情》、《婚姻勿語》，分別獲得第3屆及第11屆香港電影金像獎「最佳女主角獎」。電視劇方面演過《碧海情天》、《新白娘子傳奇》、《倚天屠龍記》、《求婚事務所》等佳作。1988年葉童與克羅心（Chrome Hearts）香港行政總裁陳國熹結為夫婦，兩人沒有子女。