凱米颱風是近8年最有感！氣象主播王軍凱示警「注意路徑搖擺」
凱米颱風來襲，各地做好防颱準備，氣象主播王軍凱在臉書示警，「今天的颱風假一定要在家做好防颱準備，因為這個颱風算是近8年來最有感的一個。」他也表示，也就是說如果家裡8歲以下的孩子，可能很多都還沒感受過颱風的威力，可能是有記憶以來第一回感受到颱風的搖擺。
記者林奕如／綜合報導
全台各地放颱風假，有些人覺得風雨不是這麼大，預約KTV、去電影院放鬆，氣象主播王軍凱表示，颱風在今（24）日晚到明白天，是颱風影響台灣最劇烈的時間，颱風中心預估今深夜11點前後，從宜花一帶登陸，要留意登陸前會不會和地形交互作用，導致路徑出現搖擺，接著預估明晨颱風中心會從桃竹苗一帶出海。
凱米颱風強度轉為強烈颱風，氣象主播王軍凱以專業角度分析，「風雨都強，降雨部分更要當心，尤其山區局部總雨量最多上看1800mm（毫米），這種雨勢一定要慎防災情出現。」至於最強的風會出現在中心登陸點的北邊，也就是東北部地區可能出現13到14級強陣風，至於中南部的部分，今天白天偏北風吹進來，中南部沿海風力開始加大，到了今晚也會有10到11級強陣風。
許多人敲碗連續兩天放颱風假，氣象主播王軍凱表示，明周四北部清晨風雨仍明顯，白天起風雨會緩和，至於中南部，隨著颱風西移，西南風影響，白天持續嚴防強降雨，尤其山區防超大豪雨。另外適逢大潮，台灣西南部、北海岸、東北部和東部慎防海水倒灌，他提醒，大家不可掉以輕心。