道奇忍痛讓渡35歲8勝強投！Paxton前東家紅襪 傳雙方有意續前緣
洛杉磯道奇昨（23）日才傳出，為了讓25歲潛力右投River Ryan上場，因而忍痛指定讓渡（DFA）本季已累積8勝的35歲資深左投James Paxton。今（24）日美國媒體《WEEI》的報導就指出，Paxton的前東家，波士頓紅襪有意和這位拿下道奇全隊次多勝投的老將再續前緣。
記者林之越/綜合報導
曾為紅襪效力 首年就遇傷
根據美國媒體《WEEI》的記者Rob Bradford報導指出，紅襪似乎對於找回Paxton相當有興趣。同時，Bradford也透露，紅襪正四處尋找有三振能力的後援左投，期望在交易大限前進行一波補強。
Paxton在2022年因為傷勢，所以整個賽季報銷，但在2023年賽季為紅襪效力，當年總共先發19場比賽，拿下7勝5敗，吃下96局，送出101次三振，ERA+也達到101，是相當稱職的先發輪值表現。
道奇忍痛DFA 為新人清出空間
事實上，道奇決定將Paxton指定讓渡的消息傳出後，讓不少球迷與專家感到驚訝，因為這位35歲的老將本季表現幾乎頂尖，總共為道奇隊先發出戰18場，拿下8勝2敗，和王牌投手Tyler Glasnow並列球隊第2多。
雖然偶有單場失掉多分的狀況，但吃局數能力突出，18場先發吃下89.1局，飆出64次三振，防禦率為4.43。根據道奇隨隊記者報導，道奇之所以選擇忍痛將Paxton讓渡，目的就是為了替25歲的年輕投手Ryan騰出上場空間。