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道奇忍痛讓渡35歲8勝強投！Paxton前東家紅襪　傳雙方有意續前緣

▲洛杉磯道奇35歲資深左投James Paxton，本季投球表現不俗，拿下全隊次多的8勝2敗，防禦率4.43，但遭到球隊指定讓渡。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇35歲資深左投James Paxton，本季投球表現不俗，拿下全隊次多的8勝2敗，防禦率4.43，但遭到球隊指定讓渡。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇昨（23）日才傳出，為了讓25歲潛力右投River Ryan上場，因而忍痛指定讓渡（DFA）本季已累積8勝的35歲資深左投James Paxton。今（24）日美國媒體《WEEI》的報導就指出，Paxton的前東家，波士頓紅襪有意和這位拿下道奇全隊次多勝投的老將再續前緣

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曾為紅襪效力　首年就遇傷

根據美國媒體《WEEI》的記者Rob Bradford報導指出，紅襪似乎對於找回Paxton相當有興趣。同時，Bradford也透露，紅襪正四處尋找有三振能力的後援左投，期望在交易大限前進行一波補強

Paxton在2022年因為傷勢，所以整個賽季報銷，但在2023年賽季為紅襪效力，當年總共先發19場比賽，拿下7勝5敗，吃下96局，送出101次三振，ERA+也達到101，是相當稱職的先發輪值表現。

道奇忍痛DFA　為新人清出空間

事實上，道奇決定將Paxton指定讓渡的消息傳出後，讓不少球迷與專家感到驚訝，因為這位35歲的老將本季表現幾乎頂尖，總共為道奇隊先發出戰18場，拿下8勝2敗，和王牌投手Tyler Glasnow並列球隊第2多

雖然偶有單場失掉多分的狀況，但吃局數能力突出，18場先發吃下89.1局，飆出64次三振，防禦率為4.43。根據道奇隨隊記者報導，道奇之所以選擇忍痛將Paxton讓渡，目的就是為了替25歲的年輕投手Ryan騰出上場空間

▲洛杉磯道奇今（23）日將35歲資深先發左投James Paxton給指定讓渡（DFA），本賽季至今他共拿下8勝，並列球隊第2多。而根據道奇隨隊記者報導，為何他們選擇忍痛將Paxton給DFA，目的是為了替25歲潛力右投River Ryan騰出空間，準備在今天球隊對陣巨人隊的比賽上開箱。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇近日將35歲資深先發左投James Paxton給指定讓渡（DFA），本賽季至今他共拿下8勝，並列球隊第2多。而根據道奇隨隊記者報導，為何他們選擇忍痛將Paxton給DFA，目的是為了替25歲潛力右投River Ryan騰出空間，準備在今天球隊對陣巨人隊的比賽上開箱。（圖／美聯社／達志影像）

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