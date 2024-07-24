Netflix創辦人金援賀錦麗　馬斯克否認將每月捐款挺川普

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該報導稱，這是哈斯汀向單一候選人做出的最大一筆政治捐款。
哈斯汀22日向賀錦麗表示祝賀，此前她獲得了民主黨(Democratic Party)多數代表支持，成為將在11月與共和黨(Republican party)川普對決的民主黨提名候選人。
哈斯汀在社群媒體平台X上一篇貼文寫道：「恭喜賀錦麗，現在是獲勝的時候了。」
在民主黨國會議員和包括哈斯汀等捐款人的壓力下，拜登總統(Joe Biden)在21日辭去了2024年民主黨候選人的身分，轉而為賀錦麗背書。
賀錦麗的競選團隊在拜登退選後的24小時內募得了8,100萬美元，是兩黨在2024年競選活動中單日募款金額最多的紀錄。
哈斯汀在1997年與他人共同創辦了Netflix，並在2023年辭去執行長職務。他現在擔任Netflix董事會執行主席。
另外，路透社也報導，特斯拉執行長馬斯克23日在一篇X上的貼文表示，他從未說過自己會每個月向共和黨人川普捐款4,500萬美元。先前彭博社(Bloomberg)曾報導，馬斯克向支持川普的政治團體捐款。今年3月川普並曾和馬斯克與其他富豪捐款人會面。
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