凱米逼近六龜警分局啟動應變 桃源山區先行預防性撤離
凱米颱風逐漸逼近，高市警局六龜分局啟動防颱應變措施，除通報轄內各派出所準備相關颱風應急物資及發電機外，亦全力配合區政單位協助民眾做好防災準備與撤離工作，於今(24)日上午配合桃源區公所至桃源勤和等部落進行勸導撤離事宜，後續預計12時在六龜區、15時在那瑪夏區，配合各區公所進行勸導撤離事宜，確保地方居民生命財產安全。
記者郭凱杰／高雄報導
農業部農村發展及水土保持署今天上午6點30分針對高雄市桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里發布土石流黃色警戒，市府應變中心隨即通報桃源區公所依規定啟動預防性撤離機制，水利局表示，經公所回報已於8:30完成撤離375人保全戶，並且已登載高雄市土石流暨大規模崩塌警戒應變系統2.0，應變中心隨時與中央保持聯繫警戒觀察最新雨勢狀況。
同時，高雄市原民會與三個原區14個里已建立聯絡平台，高市府將與公所合力防颱，加強各項聯繫，掌握山區即時狀況，共同守護部落安全。桃源區區長杜司偉向國軍弟兄及警消單位喊話，務必做好防颱整備。
六龜分局表示，警方已針對易受災區域已加強巡視，特別是在六龜、桃源、那瑪夏等山區進行重點巡查，並與市府相關單位密切合作，及時掌握颱風動態確保地方居民能夠得到充分保障。
六龜分局長郭子弘呼籲，請市民朋友提高警覺、遵守防災指示，勿往山間水邊以免發生危險，並準備好防災物資，警方將配合區政單位持續監控災情動態，適時啟動相關撤離或保護措施，確保地方居民安全無虞。