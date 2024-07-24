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台北幼兒園爆虐童！《社會now什麼》黃豪平3招拆解孩子異常情緒

▲近日頻傳虐童新聞事件，《NOWnews今日新聞》節目《社會now什麼》主持人黃豪平邀親子作家談辨識孩子異常情緒。（圖／《社會now什麼》）
▲近日頻傳虐童新聞事件，《NOWnews今日新聞》節目《社會now什麼》主持人黃豪平邀親子作家談辨識孩子異常情緒。（圖／《社會now什麼》）

記者楊慧玲／綜合報導

台北市幼兒園爆發狼師性侵女童事件後，又有新北市幼兒園發生師長不當管教對孩童施暴，引發社會眾怒，《NOWnews今日新聞》節目《社會now什麼》主持人黃豪平在節目中提到，3到6歲的小朋友都還在學習語言表達，國外就曾經有案例是父母拿洋娃娃要孩子模擬和老師的互動，才察覺到孩子遭到老師涉嫌猥褻性騷，他在節目中也邀請到親子作家李儀婷，提出3招專業建議，觀察孩子狀況並辨識孩子異常情緒。

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35歲的黃豪平坦言直到24歲才談戀愛，他認為親子之間更應該大方地談「性」，他說：「我小時候也幾乎沒有被教導過如何跟異性相處，因此到24歲才交第一個女朋友，印象深刻曾經訪問過一個性觀念十分開放的媽媽，很小就跟女兒聊性相關的話題，也因此當女兒有初次性體驗時，父母也能掌握避免憾事發生。

而該如何面對在幼兒園或學校，遭受到心理創傷的孩子？黃豪平在《社會now什麼》中也訪問了親子作家李儀婷，她表示：「首先父母一定要先保持平常心，孩子沒有做錯任何事，而最重要就是父母不要自責。」李儀婷指出很多案例是性侵案發生後，父母會互相指責未盡好教育責任，但對孩子而言，看到父母吵架孩子就會覺得是他做錯了，為了讓父母和好，最好不要講話，可是這樣反而是將親子距離越拉越遠。

▲近日頻傳虐童新聞事件，《NOWnews今日新聞》節目《社會now什麼》主持人黃豪平邀親子作家李儀婷談辨識孩子異常情緒。（圖／《社會now什麼》）
▲《NOWnews今日新聞》節目《社會now什麼》主持人黃豪平（左）邀親子作家李儀婷（右）討論近日的虐童事件，李儀婷也提出專業建議從3點觀察小孩是否出現異常狀況。（圖／《社會now什麼》）
孩子若行為反覆、哭鬧不休、情緒低落　父母應盡速介入處理

而關於父母要如何透過觀察孩子在學校是否有異常狀況，李儀婷也提出專業建議：「首先孩子行為反覆，出現過去從未有的狀況，例如咬手指、尿床甚至撞牆，其次是哭鬧不休時間變長，還有第3點的觀察，是出現低落情緒或孤僻行為的時間持續，父母就要注意了，因為這代表有事情正在發生，就要進一步去理解。

至於孩子若在學校發生狀況，李儀婷則傳授溝通3訣竅「聽、核、心」，聆聽孩子的說法、核對孩子的意願、當親子之間做出決定就要用心的欣賞與讚揚孩子，如此一來只要父母與小孩有良好的溝通連結，就能更好的預防各種不好的狀況發生，黃豪平也坦言： 「雖然我還沒有當爸媽，但每當聽到這種新聞，還是非常憤慨悲傷，希望未來再也不會有這樣的事情發生。」


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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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