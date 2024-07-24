凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

凱米颱風登陸前有「不規則運動」！2大威脅最可怕　雨量突破天際

▲凱米颱風登陸前，颱風中心可能會在東北部近海出現「不規則運動」，甚至有國外模式預估會「轉圈再登陸」。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風登陸前，颱風中心可能會在東北部近海出現「不規則運動」，甚至有國外模式預估會「轉圈再登陸」。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名）持續不斷靠近台灣，以目前預測路徑來看，最快今晚登陸宜蘭花蓮交界一帶，不過登陸前，颱風中心可能會在東北部近海出現「不規則運動」，甚至有國外模式預估會「轉圈再登陸」，對此中央氣象署預報中心主任陳怡良強調，台灣沿岸地形相當複雜，對颱風路徑變數很多，最大的影響莫過於「登陸地點難判斷」、「異常極端降雨更大」，也就可能導致更多災害發生，民眾一定要繃緊神經。

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颱風被地形影響機制很複雜　滯留、打轉、偏折都有可能

陳怡良說明，國內外學者針對颱風和地形的交互影響做過許多研究，有人認為颱風本身環流在遇到地形會形成局部的「高低壓」，進而產生新的導引氣流，讓颱風移動方向改動；也有人分析颱風的旋轉角度，會在碰到地形後，出現較複雜的子系統和導引力道，讓颱風路徑出現偏折；總歸來說，環境因素有太多要考慮，而越複雜的地形變數就越多，台灣就在其中一個

陳怡良接著提到「颱風預報」的困難處，颱風和地形的關係，光是分析「颱風本身動力」、「降雨帶來的熱力」都能單獨寫成一篇論文，更何況氣象預測是要考慮到整體的大氣環境，因此就算有高解析度分析、AI 技術、模式模擬，都只能暗示颱風會有「不規則運動」，實際路徑怎麼走難以準確預估。

▲凱米颱風路徑大至確定，有機會在今（24）日晚上從宜蘭至花蓮一帶登陸。（圖／翻攝Typhoon2000）
▲凱米颱風登陸前路徑詭譎，許多國家預測都顯示會在台灣東北部外海打轉、偏折、滯留。（圖／翻攝Typhoon2000）
凱米預估雨量突破天際　颱風滯留、打轉是一大考量

凱米颱風將會帶來巨量降雨，翻開氣象署「風雨預估」數據，颱風影響期間（7月23日0時至7月26日24時）總雨量，南投、台南、高雄、屏東、嘉義山區來到1300至1800毫米，1800毫米是提供風雨預估以來最高數字，陳怡良指出，氣象署會給出如此高的數據，就是考量到「凱米有機會滯留、打轉」。

凱米颱風不規則的運動，最要擔憂的就是「特定形態降雨變多」，颱風移速減慢、或留在特地位置不動，颱風環流就會持續對迎風面帶來雲系，以凱米來說，就是「宜蘭山區、中南部山區」最為嚴重，甚至不排除颱風過山後，又在台灣海峽和地形互動，重新出現打轉，這些地方的累積雨量就會相當驚人。

▲凱米颱風將在今明兩天帶來最劇烈的降雨，尤其西半部山區、宜蘭山區嚴防超大豪雨，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將在今明兩天帶來最劇烈的降雨，尤其西半部山區、宜蘭山區嚴防超大豪雨，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
颱風登陸地點很難抓　往南往北稍微偏移情況就差很多

陳怡良指出，颱風結構的特色就是「颱風眼附近風雨較小，但颱風眼牆的風雨相當可怕」，因此實際登陸地點將會對不同地區帶來天壤之別的影響，以凱米來說，有可能在宜蘭登陸，北花蓮的風雨就會超強，若在北花蓮登陸，宜蘭就要特別小心，所以宜蘭、花蓮民眾都要提高警覺！

陳怡良補充，颱風的地位是以「底層環流為主」，不規則運動也是底層環流在進行，較高層的雲系則有可能「跟著打轉、滯留」，或「獨自過山」，總結來說，地形對颱風的影響太過複雜，唯一不變的就是，凱米對台灣的降雨威脅相當巨大，今明兩天最為劇烈，務必持續留意颱風最新動態。

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