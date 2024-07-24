快訊／「凱米」風力達颱風假標準　台北市明天停班停課　

北北基桃明天續放颱風假？侯友宜給答案：這時間點是關鍵

▲新北市長侯友宜說，會儘早宣布是否放颱風假。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲新北市長侯友宜說，會儘早宣布是否放颱風假。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者林怡昕／台北報導

颱風「凱米」海上陸上警報持續發布，中央氣象署稍早指出，凱米颱風已轉為「強烈颱風」。對於明天是否會繼續放颱風假？新北市長侯友宜說，市府都會按照中央標準，一切以市民安全做最大考量，尤其這次暴風圈再增加當中，最重要是今天下午兩點到明天中午之前，在今天經過北北基桃大家充分討論後，會及早告訴大家明天要不要上班上課，呼籲市民做好防颱準備，不要進入公告管制區。

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侯友宜今日上午視察「浮洲橋橋梁耐震能力提升計畫及工區防汛整備」，侯友宜先是表示，這次凱米颱風來勢洶洶，目前在新北市東南方340公里，風勢增強，在內陸的陣風會達到10到11級，沿海會達到11至13級，累計雨量非常的高。而今天防颱最關鍵的時刻是從下午兩點到明天中午，這是颱風侵襲新北市最重要時刻，

侯友宜指出，這次颱風帶給新北市沿海山區強風與浪高，預估最高浪高達到10米高，像龍洞暴潮會增高一米，市民朋友戲水是絕對不允許的，從這兩天已經開始勸離將近400位市民，若勸離不聽一定會嚴格執行開罰，這部分在昨天已經嚴格要求，呼籲民眾不要進入公告管制區，一切按規定嚴格執行。

侯友宜也強調，在山區部分，已經公告跨定管制區，不希望還有市民再登山，因為這段時間除了有大地震，還有短延時強降雨，山坡土地有崩塌危險，呼籲市民山區、海邊，只要公告管制區一定嚴格禁止，並嚴格取締。

對於明天是否會繼續放颱風假？侯友宜說，市府都會按照中央標準，一切以市民安全做最大考量，尤其這次暴風圈再增加當中，最重要是今天下午兩點到明天中午之前，在今天經過北北基桃大家充分討論後，會及早告訴大家明天要不要上班上課，呼籲市民做好防颱準備，不要進入公告管制區。


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