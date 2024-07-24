凱米來襲　林欽榮：各項防汛工作必須全面到位

受「凱米颱風」外圍環流影響，高雄各地降雨逐漸顯著。副市長林欽榮今(24)日一早即視察各水利設施整備及運作情形。林欽榮表示，颱風主要降雨時間為7月24日至26日，預估總累積雨量達1300毫米，同時沿海地區受天文大潮影響，易發生淹水情形，各項防汛工作必須全面到位，確保市民安全。
記者郭凱杰／高雄報導
水利局表示，中颱凱米挾大量雨勢又適逢年度天文大潮，為改善高雄市湖內區涵口圳周邊地勢低漥產生積淹水問題，已投入1.14億元於今年4月完成西挖支線拓寬、加高等改善工程，將西挖支線的分洪量由原來每秒3.5立方公尺提升為每秒8.5立方公尺，使排水路達10年重現期通洪能力。
另外在永安區已預佈16台移動式抽水機，其中永安新港6鄰地區因鄰近北溝排水，於永安新港宮後方架設1台每秒0.3立方公尺移動式抽水機，以因應下雨期間協助抽排作業避免發生淹水事件。
林欽榮表示，高雄市受颱風外圍環流及天文大潮影響，應注意沿海低漥及易淹水地區，請水利局要確實掌握災情，務必依SOP操作抽水站丶滯洪池丶移動式抽水機等相關設施，加速排除地區積淹水情事另沿海地區因大潮不利於排水，可能造成局部積淹水的災情，也提醒各區公所加強整備市民朋友遇緊急狀況可撥打1999，市政團隊待命提供協助。