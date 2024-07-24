凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

颱風天吃泡麵！全家買1送1、全聯乾麵14元　好市多衛生紙猛降84元

▲民眾颱風天搶買泡麵、民生必需品，各大通路也推出限定優惠，包括全家農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1；7-11指定進口泡麵第2件6折。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲民眾颱風天搶買泡麵、民生必需品，各大通路也推出限定優惠，包括全家農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1；7-11指定進口泡麵第2件6折。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

凱米颱風強勢襲台！民眾防颱搶買泡麵、民生必需品，各大通路也推出限定優惠，包括全家農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1；7-11指定進口泡麵第2件6折，還有農心辛辣白菜風味杯麵、冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味同品項買2送1；全聯麵大師風味乾麵買一送一，一包內有2入只要28元，相當於一碗麵最低14元開吃。除此之外，好市多即起至8月1日前限定，「舒潔三層抽取式衛生紙」現折84元，相當於只要335元帶走，防颱囤糧也別忘順手搶優惠。

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🟡全家便利商店

📍門市｜7月24日起7月28日
◾農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，原價49元、特價25元

◾日清 出前一丁黑蒜油 豬骨湯味素食杯麵加20元多一件，原價55元、特價38元

▲農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。（圖／全家提供）
▲全家農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。（圖／全家提供）
📍APP隨買跨店取｜7月24日起至8月20日
◾自有品牌天然水610ml買1送1，原價20元、特價10元
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買2送2，原價40元、特價20元
◾五月花厚磅袖珍包買1送1，原價25元、特價18元
◾靠得住高透氧護墊加長無香買1送1，原價55元、特價28元
◾天然米食 珍藏壽司米1.5KG買1送1，原價199元、特價100元
◾農心安城湯麵買1送1，原價49元、特價25元
◾花月嵐大蒜拳骨拉麵 (袋裝)、大蒜拳骨激辣拉麵、SAKImoto奇本柚子胡椒湯麵、洪師父至尊三寶牛肉碗麵，任選第二件6折，原價79元、特價64元

▲全家隨買跨店取7週年優惠，水、牛奶雪糕半價。（圖／全家提供）
▲全家隨買跨店取7週年優惠，水、牛奶雪糕半價。（圖／全家提供）
▲全家隨買跨店取7週年優惠，眾多商品寄出最低5折優惠。（圖／全家提供）
▲全家隨買跨店取7週年優惠，眾多商品寄出最低5折優惠。（圖／全家提供）
🟡好市多

📍門市｜7月22日起8月1日
◾舒潔三層抽取式衛生紙100抽Ｘ24包，現折84元，原價419元、特價335元
◾柯克蘭提拉米蘇，現折70元，原價349元、特價279元
◾匠拌麵 鵝油金蔥拌麵，現折80元，原價399元、特價319元
◾品客洋芋片mini經典原味X30包，現折60元，原價299元、特價239元
◾金博家貓山王海鹽榴蓮冰淇淋，現折140元，原價699元、特價559元
◾TREE TOP蘋果汁 2LX4瓶，現折80元，原價399元、特價319元

▲好市多本週有超夯的「舒潔三層抽取式衛生紙100抽Ｘ24包」現折84元優惠。（圖／翻攝自好市多APP）
▲好市多本週有超夯的「舒潔三層抽取式衛生紙100抽Ｘ24包」現折84元優惠。（圖／翻攝自好市多APP）
▲好市多本週有超夯的「舒潔三層抽取式衛生紙100抽Ｘ24包」現折84元優惠。（圖／翻攝自好市多APP）
▲本週正巧遇上凱米颱風襲台，好市多拌麵、蘋果汁、餅乾等別忘趁優惠搶先囤。（圖／翻攝自好市多APP）
🟡全聯福利中心

📍門市｜即起7月25日
◾麵大師蔥油雞汁風味乾麵／醬香小醋乾麵／重焙麻醬乾麵買1送1，93g～102g X 2入／包，原價55元、特價28元
◾維力媽媽麵-蛤蜊海鮮風味／維力媽媽麵-酸菜牛肉風味麵／維力媽媽麵-蒜香排骨風味第二件5折，75g~80g X 5入／包，原價75元、特價56元
◾維力辣炸醬麵重量包，123gＸ4入／包，2袋150元，原價79元、特價75元。

▲（圖／翻攝自全聯）
▲全聯麵大師風味乾麵買一送一，最低一包只要28元。（圖／翻攝自全聯）
🟡美廉社

📍門市｜7月26日至7月28日
◾冷凍EZCHEF香酥熱狗棒10入，促銷93元
◾MAGMAG超夯蜜餞還魂梅40g，促銷33元

📍門市｜7月25日起至7月28日
◾味味A排骨雞碗麵3入57元
◾樂事洋芋片組合包4入34g，每袋促銷79元
◾黑松沙士4瓶600ml，促銷99元。

▲美廉社因應凱米颱風來襲，首波針對苗栗以北門市，對颱風期間需求量大的民生物資進行備貨。（圖／美廉社提供）
▲美廉社因應凱米颱風來襲，首波針對苗栗以北門市，對颱風期間需求量大的民生物資進行備貨。（圖／美廉社提供）

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