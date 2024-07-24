颱風天吃泡麵！全家買1送1、全聯乾麵14元　好市多衛生紙猛降84元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜7月24日起7月28日
◾農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，原價49元、特價25元
◾日清 出前一丁黑蒜油 豬骨湯味素食杯麵加20元多一件，原價55元、特價38元
📍APP隨買跨店取｜7月24日起至8月20日
◾自有品牌天然水610ml買1送1，原價20元、特價10元
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買2送2，原價40元、特價20元
◾五月花厚磅袖珍包買1送1，原價25元、特價18元
◾靠得住高透氧護墊加長無香買1送1，原價55元、特價28元
◾天然米食 珍藏壽司米1.5KG買1送1，原價199元、特價100元
◾農心安城湯麵買1送1，原價49元、特價25元
◾花月嵐大蒜拳骨拉麵 (袋裝)、大蒜拳骨激辣拉麵、SAKImoto奇本柚子胡椒湯麵、洪師父至尊三寶牛肉碗麵，任選第二件6折，原價79元、特價64元
🟡好市多
📍門市｜7月22日起8月1日
◾舒潔三層抽取式衛生紙100抽Ｘ24包，現折84元，原價419元、特價335元
◾柯克蘭提拉米蘇，現折70元，原價349元、特價279元
◾匠拌麵 鵝油金蔥拌麵，現折80元，原價399元、特價319元
◾品客洋芋片mini經典原味X30包，現折60元，原價299元、特價239元
◾金博家貓山王海鹽榴蓮冰淇淋，現折140元，原價699元、特價559元
◾TREE TOP蘋果汁 2LX4瓶，現折80元，原價399元、特價319元
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起7月25日
◾麵大師蔥油雞汁風味乾麵／醬香小醋乾麵／重焙麻醬乾麵買1送1，93g～102g X 2入／包，原價55元、特價28元
◾維力媽媽麵-蛤蜊海鮮風味／維力媽媽麵-酸菜牛肉風味麵／維力媽媽麵-蒜香排骨風味第二件5折，75g~80g X 5入／包，原價75元、特價56元
◾維力辣炸醬麵重量包，123gＸ4入／包，2袋150元，原價79元、特價75元。
🟡美廉社
📍門市｜7月26日至7月28日
◾冷凍EZCHEF香酥熱狗棒10入，促銷93元
◾MAGMAG超夯蜜餞還魂梅40g，促銷33元
📍門市｜7月25日起至7月28日
◾味味A排骨雞碗麵3入57元
◾樂事洋芋片組合包4入34g，每袋促銷79元
◾黑松沙士4瓶600ml，促銷99元。
更多「凱米颱風來襲」相關新聞。