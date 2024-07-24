巴黎奧運／馬術3金名將涉虐馬！遭控1分鐘鞭馬24下　自主退出奧運

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39歲的Dujardin過去在馬術項目戰績彪炳，代表英國參加2012年、2016年和2020年的3屆奧運，總共就奪下6面獎牌，包含3面金牌、1面銀牌、2面銅牌。生涯的奧運總獎牌數，和自由車名將Laura Kenny並列，同為英國女子運動員中最多。
然而，英國媒體在近日報導，Dujardin過去的學生向FEI提出檢舉，在2020年的一家私人訓練中心授課時，只因為馬匹腿抬得不夠高，她就用馬鞭鞭打馬匹。該名學生聘請的律師，描述當時狀況指出：「Dujardin在1分鐘內，狂鞭馬24下，就像在馬戲團裡，對付大象一樣殘酷。」
涉虐馬影片遭證實 自主退出奧運
在消息傳出後，FEI證實這段影片顯示Dujardin做出了違反馬匹福利原則的行為，因而先行取消了她參加國際比賽的資格，並將持續展開調查，而英國馬術協會（British Equestrian Federation）也在隨後跟進，將Dujardin禁賽。
Dujardin在IG平台發出的聲明中坦承，自己確實在4年前的影片中做出錯誤的行為，並將自主退出所有在事件調查期間的比賽，包括巴黎奧運。並說道：「我沒有任何藉口，我感到非常羞愧，當時應該要樹立更好的榜樣。」
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