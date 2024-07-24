軍火狂熱! 連續2年遭查獲大批槍械、手榴彈！

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第一分局偵查隊接獲情資指出，蔡姓犯嫌（男、72年次）平日擁槍自重，出入均攜帶槍械，行事作風頗為囂張，蔡嫌前於去（112）年10月間遭警方查獲長短槍9支及子彈等大量械彈，仍不改其行事作風，影響社會治安甚鉅，經過濾清查確認蔡嫌身分後，隨即組成專案小組積極蒐證偵辦。專案小組人員經過密集跟監蒐證見時機成熟，於日前在南投縣民間鄉攔查蔡嫌所駕駛自小客車（偽造車牌），雖遭其駕車衝撞致偵防車受損，員警仍奮勇破窗壓制逮捕蔡嫌到案。
警方當場於車內查扣手槍2枝、霰彈槍1枝、彈匣4個、毒品咖啡包70包、手槍子彈31顆、霰彈38顆、零組件1批、車牌2面等不法證物；另由蔡嫌帶同前往彰化縣秀水鄉1處鐵皮屋內搜索再起獲制式手槍1枝、彈匣2個、霰彈25顆、手榴彈1顆、土製爆裂物1顆、槍枝零組件1批等械彈，遂全數查扣偵辦。
警方調查發現蔡嫌日常駕駛懸掛偽造車牌之自小客車代步，以逃避警方查緝，隨車均攜帶長短槍械火力強大，蔡嫌前於112年10月間遭臺中市刑警大隊員警圍捕時，亦有駕車衝撞偵防車之行為，本次幸專案小組部署周延、反應迅速，始順利查緝蔡嫌到案，防止其持槍造成重大危害，全案警詢後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、偽造文書及妨害公務等罪嫌，移送臺灣南投地方檢察署偵辦。警方呼籲非法持有槍砲彈藥者，可處五年以上有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金係屬重罪，民眾切勿心存僥倖，以身試法。臺中市警方亦將持續強力掃蕩不法槍械，維護優質治安環境。