陳子玄再婚1年狂被催生！親揭身體狀況「沒有勇氣了」
女星陳子玄2015年和八點檔男星陳麒凱（舊名陳建隆）結婚，婚姻維持4年告吹，兩人育有1子，去年她再婚嫁給圈外男友江國瑋，33歲的她一直被問什麼時候要再生一個，先前訪問時，她也提及不排斥再生，而且一直想要一個女兒，但她今（24）日難得正面回應生小孩的問題，直呼：「聽到這些關心，感到有些小小的壓力。」
記者李欣容／台北報導
陳子玄在IG分享對於被催生的想法，很多親友見到她都會問什麼時候要再生，趁年輕要趕快，甚至有人叫她湊一個「好」字，陳子玄說：「聽到這些關心的問候，感到有些小小的壓力。對於要不要再生小孩這件事，其實有些猶豫，常常在『要生』、『不生』的天坪兩端左右搖擺。」
她也坦言，猶豫的最大主因，是因為兒子剛出生的時候，因為喉頭軟化症開刀，接著檢查出癲癇，大小病不間斷，讓第一次當媽媽的她嚇壞，也是當了媽媽之後，人生從此不再只是對自己負責，陪伴和教育孩子變成最重要的事，雖然很難，但她也從不後悔。
陳子玄說：「再來自己是身體狀況不算好，要有孩子也不是那麼容易的事。現在的我反而沒有20幾歲的勇氣了，總是考慮的太多、想的太多。一方面怕長時間的猶豫過了『生育黃金期』，一方面也希望可以『活得忠於自己』，但同時也覺得這樣搖擺不定對超愛小孩的老江有些不公平。」
對於要不要再生，她也還沒有明確答案，但很容易被「什麼階段該做什麼事」的觀念綁架，把自己搞得身心俱疲，身邊好友都告訴她順其自然就好，陳子玄說：「也是啊！讓一切自然而然的發生吧！只要抱持正面想法的態度過生活，相信一切都會是最好的安排。」