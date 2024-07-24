強颱凱米路徑東搖西晃像醉漢！20年前它更扯：登陸前竟打轉10小時
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）在今（24）日上午增強為「強烈颱風」，中央氣象署預報員劉宇其表示，強颱凱米預估今晚中心登陸，登陸前不排除路在東部近海「滯留」、甚至出現「向南偏折、打轉」的情況，若翻開歷史颱風紀錄，台灣最著名的「打轉颱風」莫過於2005年的「海棠颱風」，當年在花蓮外海，花了10小時逆時鐘轉一圈才終於登陸，替各地帶來嚴重災害。
記者張志浩／綜合報導
劉宇其說明，凱米颱風在台灣東南部外海吸收許多溫暖海水的能量，今天上午11時已經來到「強烈颱風」等級，由於凱米在接近台灣東部陸地時，會和地形出現交互影響，因此颱風可能會在東部近海「滯留」，或是「往南墜下再朝北」類似畫一個英文字母V的路徑登陸，而今晚登陸前颱風中心還會有南北震盪的情況，因此宜蘭和花蓮都有可能是登陸點。
而2005年的「海棠颱風」（ (HAITANG)），它7月12日在關島北北東方生成，隨後受太平洋高壓導引，一路西進、增強，颱風眼清晰、環流結構紮實，是又大又強的強颱，當年7月18日清晨5時，海棠來到花蓮東部60公里處海面後，開始受地形影響，出現「中心打轉、遲遲不登陸」的情況，最後在下午2時50分左右，才終於從宜蘭東澳附近登陸，並減弱為中颱，晚上10時左右才從苗栗後龍出海。
海棠颱風在當時帶來巨量災害，也是許多台灣人心中印象深刻的魔王級颱風，不僅全台都有豪雨發生，造成多處地區淹水、道路坍方，石門水庫原水濁度暴增，加上石門後池堰抽水站滲水故障，桃園中壢、八德、平鎮、龍潭約有10萬戶因而停水，還有渡輪在高雄縣外海擱淺，船上21人中19人獲救，1人死亡，1人落海失蹤、高雄市區超過3000棵路樹傾倒，颱風影響期間共計12人死亡、3人失蹤，農漁牧損失逾48億。
氣象署預報中心主任陳怡良強調，「颱風在外海」滯留對台灣威脅只會更大，雲系不斷移入將導致各地降雨量攀升，此次凱米颱風若真的出現滯留，宜蘭山區、西半部山區累積雨量會相當驚人，此外，凱米颱風可能在宜蘭或花蓮登陸，該區今年4月3日才發生嚴重地震，民眾務必、絕對要特別留意。