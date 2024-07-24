網紅HOOK曬照「被墨鏡出賣」！男友真容曝光 粉絲嗨翻：CP真好嗑
百萬Youtuber HOOK憑著多變的拍攝風格和幽默風趣的個性，獲得大批粉絲的支持與喜愛，在Youtuber圈闖出屬於自己的一片天。而HOOK一直以來跟網紅阿滴也時常會有合作拍片的企劃，兩人感情十分要好，最近HOOK與阿滴也一起去法國，沒想到HOOK在拍照時卻意外被墨鏡反射出「男友真面目」，引起網友熱烈關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
HOOK雖然工作相當忙碌，但她仍時常透過社群來分享生活點滴，跟粉絲們保持互動，而她最近在社群上曬出新的近況照時，胸前的墨鏡竟然意外反射出正在她前面拍照的阿滴，讓HOOK自己看了都笑說：「明星都是被墨鏡的反光抓到在談戀愛的。」
貼文一出，馬上掀起網友關注，大家紛紛留言表示：「現在效果已經做到不知道是開玩笑還是官宣了」、「在浪漫的法國官宣了嗎」、「從法國回來直接多一個老公的概念」、「齁～你們這樣是在逼我嗑cp耶」、「是官宣嗎！啊啊啊啊啊好暈好暈」、「這cp我是嗑得不亦樂乎呀」、「看到眼鏡裡面的阿滴，這是寓意著你們的戀情嗎？」、「怎麼可以這樣放閃呢！請支援墨鏡」、「那黃大謙怎麼辦？」、「但不得不說真的很好嗑」、「你們兩個乾脆真的交往算了啦！真的很配耶。」沒想到HOOK開玩笑的貼文，意外獲得大批網友的祝福。
其實，HOOK剛開始經營頻道的時候，是以拍攝實測以及科普各種知識內容走紅，後來她也嘗試了多種不同類型的主題，在努力不懈的經營頻道後，獲得了153萬人的訂閱，現在每每推出新片，都會有大批粉絲觀看，也有許多網友認為她是Youtuber圈的清流，從最初拍片至今都維持著正面形象，完全沒有像其他人翻車或是人設崩壞。