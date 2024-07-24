凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

不斷更新／凱米颱風挾暴雨！宜蘭日雨量425mm　石門水庫半年最滿

▲石門水庫集水區光今（24）日上午累積降雨超過103mm，預估入庫水量超過3700萬噸，蓄水率達到53.5％近半年內最滿。（圖／截取自「遊桃園 Taoyuan Travel」）
▲石門水庫集水區光今（24）日上午累積降雨超過103mm，預估入庫水量超過3700萬噸，蓄水率達到53.5％近半年內最滿。（圖／截取自「遊桃園 Taoyuan Travel」）

記者鍾怡婷/綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名）持續靠近台灣，今明（24日、25日）兩天預估會帶來可觀降雨量，由於颱風路徑朝著宜蘭、北花蓮直衝，今（24）日累積雨量截至目前，宜蘭大同鄉已突破407毫米，石門水庫集水區光今日上午累積降雨超過103mm，預估入庫水量超過3700萬噸，蓄水率達到53.5％近半年內最滿，《NOWnews》將不斷更新今日雨量排行，提醒各地民眾外出須留意暴雨發生。

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🟡7月24日累積降水量排行（截至14:00）
◾宜蘭縣大同鄉425毫米
◾台中市和平區285毫米
◾桃園市復興區269毫米

中央氣象署指出，今（24）日受颱風及其外圍環流影響，越晚風雨越強，預估深夜會在宜、花附近登陸，今晚到明（25日）白天是風雨影響最明顯的時候，外出請注意安全。

目前降雨在北部、東北部山區較明顯，隨後下午轉到中南部地區為主，尤其山區降雨更明顯，局部有超大豪雨發生的機率，連日降雨須留意土石坍方等危險；颱風在接近陸地前速度減慢，可能有打轉或偏折的現象，今晚至明晨宜蘭及北花蓮需特別留意颱風眼牆的強風豪雨。

▲今晚到明（25日）白天是風雨影響最明顯的時候，各地降雨量驚人。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲今晚到明（25日）白天是風雨影響最明顯的時候，各地降雨量驚人。（圖／翻攝自中央氣象署）
🟡全台水庫即時水情，石門水庫蓄水量近半年最滿

凱米颱風今明兩天挾帶豐沛暴雨直衝北台灣，石門水庫集水區今（24）日上半天累積降雨超過103mm，預估入庫水量超過3700萬噸，蓄水率為近5個月首度達到53.5％，石門水庫蓄水量喝飽飽，而北水分署因應後續大量降雨，石門水庫上午9時以每秒56立方公尺小流量調節性放水，後續將視集水區降雨量調節放流量。

目前蓄水量超過9成的包括永合山水庫、鯉魚潭水庫、日月潭水庫、胡山水庫、仁義潭水庫、蘭潭水庫、南化水庫，其餘也都有超過5成甚至達到7成的蓄水量，目前僅剩石崗壩、霧社水庫、阿公店水庫、牡丹水庫蓄水量較低。

▲凱米颱風今明兩天挾帶豐沛暴雨直衝北台灣，桃園市石門水庫集水區今（24）日上半天累積降雨超過103mm，預估入庫水量超過3700萬噸。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）
▲凱米颱風今明兩天挾帶豐沛暴雨直衝北台灣，桃園市石門水庫集水區今（24）日上半天累積降雨超過103mm，預估入庫水量超過3700萬噸。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情 ）
🟡台灣水庫即時影像

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