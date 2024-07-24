不斷更新／凱米颱風挾暴雨！宜蘭日雨量425mm　石門水庫半年最滿

我是廣告 請繼續往下閱讀
◾宜蘭縣大同鄉425毫米
◾台中市和平區285毫米
◾桃園市復興區269毫米
中央氣象署指出，今（24）日受颱風及其外圍環流影響，越晚風雨越強，預估深夜會在宜、花附近登陸，今晚到明（25日）白天是風雨影響最明顯的時候，外出請注意安全。
目前降雨在北部、東北部山區較明顯，隨後下午轉到中南部地區為主，尤其山區降雨更明顯，局部有超大豪雨發生的機率，連日降雨須留意土石坍方等危險；颱風在接近陸地前速度減慢，可能有打轉或偏折的現象，今晚至明晨宜蘭及北花蓮需特別留意颱風眼牆的強風豪雨。
🟡全台水庫即時水情，石門水庫蓄水量近半年最滿
凱米颱風今明兩天挾帶豐沛暴雨直衝北台灣，石門水庫集水區今（24）日上半天累積降雨超過103mm，預估入庫水量超過3700萬噸，蓄水率為近5個月首度達到53.5％，石門水庫蓄水量喝飽飽，而北水分署因應後續大量降雨，石門水庫上午9時以每秒56立方公尺小流量調節性放水，後續將視集水區降雨量調節放流量。
目前蓄水量超過9成的包括永合山水庫、鯉魚潭水庫、日月潭水庫、胡山水庫、仁義潭水庫、蘭潭水庫、南化水庫，其餘也都有超過5成甚至達到7成的蓄水量，目前僅剩石崗壩、霧社水庫、阿公店水庫、牡丹水庫蓄水量較低。
🟡台灣水庫即時影像
◾全台水庫水位即時影像點此看
◾石門水庫即時影像
更多「凱米颱風來襲」相關新聞。