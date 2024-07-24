國台辦「雙聲道」批賴搞去中化 嗆漢光演習「把人民當台獨炮灰」
中國國台辦針對台灣舉行為期4日的漢光演習、總統賴清德在民進黨全代會上致詞全程使用閩南語等於記者會上進行回應。發言人朱鳳蓮先是痛批漢光40號演習「渲染大陸威脅、挾台灣民眾當台獨炮灰」，又開啟「雙聲道」以閩南語、客語稱這是搞「去中國化」的又一齣鬧劇。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行記者會回應媒體提問，其中有現場記者提及台灣針對飛彈來襲進行演練、正舉行漢光40號演習，朱鳳蓮先是針對民進黨政府批評，「倚外謀獨、以武謀獨，導致台海緊張動盪，嚴重威脅台灣同胞安全福祉」，接著又稱「渲染所謂大陸威脅，大肆揮霍台灣老百姓血汗錢向美國購買武器，千方百計迎合美國一步步將台灣綁上『台獨』戰車，挾台灣民眾當『台獨炮灰』。」
有中國媒體接著又提問有關賴清德全程台語致詞、教育部配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條，擬將「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」等要求國台辦回應。
2019年上任國台辦新聞發言人時，就曾用閩南語、客家語發言打招呼的朱鳳蓮，再度開啟「雙聲道」稱閩南語是福建傳到台灣、客家話是廣東傳到台灣，「兩邊都聽得懂」，她還說「民進黨當局企圖在方言名稱上做政治文章，完全是自欺欺人。無論他們怎麼折騰，都磨滅不了台灣社會的中華文化印記，淡化不了台灣同胞的中華民族意識。」
另外也有記者提問美國前總統川普的「防衛費」一說，朱鳳蓮則回應批評民進黨政府「倚美謀獨」、「最終只會變成棄子」，強調「美國永遠是以自己利益為優先，台灣不會成為例外。」