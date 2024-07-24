洗碗工月薪近8萬元！新加坡薪資引兩派輿論 台灣民眾曝優缺點
一名台灣民眾在社群平台上曬出新加坡店家徵洗碗工的公告，薪資有新台幣近8萬元，稱這薪水「在台灣做到死也不一定領得到」，引發兩派網友熱議，有人認同他的觀點，認為台灣低薪、房子貴又通貨膨脹；有人則反對他的看法，指出新加坡的物價、住宿費和稅率都是台灣的好幾倍。
國際中心賴正琳／綜合報導
一名民眾在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張新加坡餐廳的招募條件，店的地點在新加坡樟宜機場的星耀樟宜商場，招募對象從店長、店廚經理、副經理等幹部，到基層員工包含前廳服務員、後廚廚工和洗碗工都有，該名網友特別點出洗碗工薪資3250元，換算新台幣大約79423元，讓他感嘆：「在台灣做得要死要活比新加坡洗碗工還要底層」。
有網友認同他的觀點，甚至發出新加坡的市場物價，說新加坡的食材價格跟台灣差不多，很多網友說：「我們這裡薪水不高，物價蠻高的，除非南部價格」、「在台灣某些行業低薪也是事實」、「人家薪水高，但民生物資其實不貴啊，在當地過生活跟去觀光看到的還是有差」和「在台灣本島，只要你肯吃苦，就會有吃不完的苦.......」。
而其他網友則覺得新加坡的生活成本很高，有人舉例自己去新加坡玩幾天，光食衣住行便花了7萬元，「他們的東西都是進口，所以東西都很貴」、「就算給你這薪水，你一半以上要拿來繳房租，還只是單人雅房，只有底層才會羨慕別的底層薪水好高」、「其實新加坡租房也很可怕，3250新元不合租應該生活不了，光是房租和日常開銷，我看你這薪水夠不夠逍遙」。
新加坡的人均財富位居亞洲第一，不過生活成本也十分高昂。瑞士銀行（UBS）研究全球56個市場後，發布的《2024年全球財富》報告顯示，新加坡每位成人的平均財富達到約39萬8,000美元（約新台幣1300萬元），在全球排行榜上名列第八。