凱米颱風長出「雙眼牆」！中心預估登陸6小時 風雨最強時刻來了
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）在今（24）日上午增強為「強烈颱風」後還在發展，下午2時進中心風速再度提高，甚至出現一些「雙眼牆」的特徵，中央氣象署預報員劉宇其指出，主要原因是凱米颱風發展速度過快才導致，不過「雙眼牆」也可以視為颱風可能要減弱的徵兆，無論如何，凱米路徑都會對台灣造成極大威脅，今天深夜就可能登陸。
記者張志浩／綜合報導
凱米颱風過去3小時冒出雙眼牆，雙眼牆表示原本的颱風「近中心風速」太快，在颱風眼周圍的「原眼牆」外，出現新的「眼壁」，因此出現類似同心圓的外型，劉宇其說明，颱風吸收的能量會一直往中心移動，出現雙眼牆後，有機會導致「原本的颱風中心」被孤立導致消散，這時就會發生「眼牆置換」，雲系逐步移入中心後，取代舊有的內眼壁，氣象觀測上有「颱風重整」的意義，颱風強度通常會略為增強後減弱，很符合凱米的狀態。
至於凱米颱風路徑上，劉宇其指出，過去3小時它速度稍微增快，但越靠近台灣陸地將會開始減速，登陸前受地形影響出現「滯留、偏折」，今天深夜可能登陸宜蘭或花連，若在宜蘭登陸，則北宜蘭將受颱風最強的環流影響，若在花蓮登陸，則花蓮、整個宜蘭都要相當小心。
此外，劉宇其提及，凱米颱風今天深夜登陸後，預估明（25）日在北部沿岸出海，中心在台灣本島停留的時間約5至6小時，且出海後，颱風還有可能再與地形出現交互作用，環境相當複雜，還有待持續觀察。
提醒民眾，凱米颱風風雨最劇烈的時段已經開始，西半部山區、宜蘭山區慎防「超大豪雨」，其餘各地也將有豪雨、大雨的情況，颱風登陸後，宜蘭、花蓮沿海及空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島將有13至15級強陣風，西半部沿海及空曠地區、基隆北海岸、澎湖有10至12級強陣風，台東沿海及空曠地區、台北市、馬祖有9至10級強陣風。