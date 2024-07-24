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唐獎不畏風雨首度參與亞洲生技大會　得主大咖張鋒開講

▲「唐獎講座」邀請唐獎2016年生技醫藥獎得主張鋒率先在亞洲生技論壇開講（圖／唐獎提供）
▲「唐獎講座」邀請唐獎2016年生技醫藥獎得主張鋒率先在亞洲生技論壇開講（圖／唐獎提供）

記者許家禎／台北報導

國際生技產業年度盛事—BIO Asia-Taiwan(亞洲生技大會系列活動)，今（24）日起不畏颱風風雨，一連5天在南港展覽館盛大展開，上午「唐獎講座」(Tang Prize Lecture) 率先在亞洲生技論壇三大論壇之一的創新科技論壇開講，特別邀請到唐獎2016年生技醫藥獎得主張鋒（Feng Zhang），以「探索生物多樣性」進行主題演講，分享最新研究成果，可望為人類疾病開拓新的治療可能性。此外，唐獎教育基金會也首度於2024亞洲生技大展中參展。

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唐獎教育基金會執行長陳振川博士表示，自2012年成立以來，「唐獎講座」曾受邀於「實驗生物學國際組織(EB)」、「世界基礎與臨床藥理學大會(WCP) 」、「亞太國際藥理學會議(APFP) 」、「國際細胞生物學大會(ICCB & APOCB) 」等多個生醫領域的代表性國際會議組織中舉辦，致力促進國際學術交流。

唐獎指出，今年很榮幸能邀請2016年得主張鋒博士代表唐獎，分享他的最新研究進展。此外，為讓更多國內外與會者認識唐獎得主的貢獻，唐獎也嘗試首度設展，展區在南港展覽館1館4樓N605攤位，國科會對面。凡前往參觀、打卡按讚者，即可獲贈年度紀念磁鐵、手機指環、設計口罩等唐獎限量好禮。

張鋒在今日演講中提到，許多強大的分子生物學工具都源自於自然界且通常來自微生物，因其擅長透過各種系統來進化，如CRISPR/Cas9。近年我們有興趣透過生物資訊、生物化學和分子研究探索自然多樣性，期望能進一步理解生物體如何感知和應對環境的基本方式，最終希望能運用這些系統來改善人類健康。

張鋒進一步說明，基因藥物的開發重點為載體(vehicle)和酬載（payload)，而現有的治療技術仍有局限，標靶多只能為眼部、肝臟及血液細胞等。他今日重點分享了兩個研究主題的成功進展，一個是可以用來裝載RNA的精細系統：人類外殼形成蛋白質（human capsid-forming proteins)，另一個則是能抵達動物腦部細胞的原核生物注射系統（prokaryotic injection systems)，未來應用潛力均十分看好。近年來科學家利用不斷增長的微生物基因組序列，建立起更多生物工程專業知識。張鋒表示，希望結合這些工具和傳送方法能夠加速人類疾病的基礎研究，開啟新的治療可能性

2016年，華裔美籍的張鋒（Feng Zhang）與法國的伊曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）、美國的珍妮佛．道納（Jennifer A. Doudna）共同獲頒唐獎生技醫藥獎，以表彰其在CRISPR/Cas9基因編輯技術上的貢獻，將大幅改革生醫研究與疾病治療的策略，極具潛力治療人類各種疾病。在CRISPR技術的發展中，張鋒的主要貢獻在於率先使其適用於哺乳類細胞。



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