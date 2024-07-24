凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

凱米強颱離台灣剩50公里！時雨量破百不是高峰　猛烈暴雨才要開始

▲天氣粉專提醒，目前颱風距離宜花陸地僅剩50公里，且強度持續增強中。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）
▲天氣粉專提醒，目前颱風距離宜花陸地僅剩50公里，且強度持續增強中。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

記者鍾怡婷/綜合報導

凱米颱風今（24）日上午轉為強颱，天氣粉專提醒，目前颱風距離宜花陸地僅剩50公里，且強度持續增強中，並在全台各地帶來可觀雨量，目前屏東山區時雨量已破百，不過還不是凱米颱風的高峰，氣象粉專示警「持續性的猛烈雨勢才正要開始」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，強颱凱米的強度仍在增強中，目前距離宜花陸地僅剩50公里，開始與中央山脈產生互動，短時間內密切觀察是否打轉、往下墜等不規則走勢，會決定登陸的地點，中心預估會登陸在宜蘭蘇澳至花蓮市區。

並且，中央氣象署時雨量統計顯示，14時40分至15時40分，屏東縣泰武鄉時雨量已達123毫米，宜蘭縣南南澳也有71.5毫米。「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也提醒民眾「持續性的猛烈雨勢才正要開始」。

▲凱米颱風預估今晚會登陸，明天清晨出海，週六進入中國大陸。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風預估今晚會登陸，明天清晨出海，週六進入中國大陸。（圖／中央氣象署）
針對凱米颱風影響，中央氣象署技正謝佩芸指出，今明兩天（7/24、7/25）將會是「風雨最明顯」的時段，預估今天凌晨2時至明日凌晨2時，在「宜蘭山區、台中以南山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「北部山區、台東山區、嘉南高雄平地」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。

更多「凱米颱風來襲」相關新聞。

颱風假再放1天？全台「22縣市」停班課達標　凱米最新風雨預估曝

不斷更新／凱米颱風又變更強！暴風圈籠罩全台　恐吹15級超強陣風

凱米颱風最新動態整理！「預估路徑、登陸時間、風雨影響」一次看

颱風停班課「蝦皮店到店沒開」！好市多、全聯7/24各通路營業一覽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載