凱米強颱離台灣剩50公里！時雨量破百不是高峰 猛烈暴雨才要開始
凱米颱風今（24）日上午轉為強颱，天氣粉專提醒，目前颱風距離宜花陸地僅剩50公里，且強度持續增強中，並在全台各地帶來可觀雨量，目前屏東山區時雨量已破百，不過還不是凱米颱風的高峰，氣象粉專示警「持續性的猛烈雨勢才正要開始」。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，強颱凱米的強度仍在增強中，目前距離宜花陸地僅剩50公里，開始與中央山脈產生互動，短時間內密切觀察是否打轉、往下墜等不規則走勢，會決定登陸的地點，中心預估會登陸在宜蘭蘇澳至花蓮市區。
並且，中央氣象署時雨量統計顯示，14時40分至15時40分，屏東縣泰武鄉時雨量已達123毫米，宜蘭縣南南澳也有71.5毫米。「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也提醒民眾「持續性的猛烈雨勢才正要開始」。
針對凱米颱風影響，中央氣象署技正謝佩芸指出，今明兩天（7/24、7/25）將會是「風雨最明顯」的時段，預估今天凌晨2時至明日凌晨2時，在「宜蘭山區、台中以南山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「北部山區、台東山區、嘉南高雄平地」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。